26 de marzo de 2026 Inicio
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Se juega el Repechaje Mundial 2026: qué selecciones buscan los últimos lugares y a qué hora juegan

Bolivia juega con Surinam y arrancan los playoffs de UEFA, con semifinales que enfrentarán a 16 equipos para definir el ingreso de cuatro seleccionados a la competencia. Por el lado americano solo quedan dos lugares. ¿Quiénes se enfrentan hoy y cómo se definen los últimos lugares?

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Bolivía puede clasificar a un Mundial después de 32 años.

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El repechaje para poder ingresar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 comienza con un partido para la parte americana, la cual tiene dos boletos disponibles, mientras que la UEFA comienza la etapa de semifinales para definir el ingreso de cuatro selecciones.

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La última instancia para poder ingresar de la parte del repechaje internacional tiene seis selecciones:

  • Bolivia (CONMEBOL) – 7° puesto en las Eliminatorias Sudamericanas.
  • Jamaica (CONCACAF) – Mejor 2° en grupos de las Eliminatorias Concacaf.
  • Surinam (CONCACAF) – Segundo mejor 2° en grupos de las Eliminatorias Concacaf.
  • Irak (AFC) – Ganador de la quinta ronda de las Eliminatorias Asiáticas.
  • República del Congo (CAF) – Ganador de la segunda ronda de las Eliminatorias Africanas.
  • Nueva Caledonia (OFC) – Perdedor de la tercera ronda de las Eliminatorias Oceánicas.
copa del mundo

De esos equipos, Congo se encuentra en la final de la llave A y espera por Jamaica o Nueva Caledonia, equipos que juegan el viernes 27 de marzo en el estadio Akron de Guadalajara, y el segundo cruce será en la misma sede el 31 de marzo.

Mientras que, la llave B tiene a Irak en la final y espera por Bolivia o Surinam. El primer partido se jugará el jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey, en la misma sede el 31 de marzo. Cabe destacar que las selecciones que se encuentran en la final es porque están mejor posicionadas en el ranking FIFA y clasifican dos equipos.

Cuánd juega Bolivia el repechaje internacional y dónde verlo

Jueves 26 de marzo

  • 19.00: Bolivia vs. Surinam |DGO Sports

Viernes 27 de marzo

  • 00:00 Nueva Caledonia vs. Jamaica | DGO Sports

Por otro lado, se desarrolla el repechaje de UEFA, en el que 16 selecciones buscan los últimos cuatro boletos al certamen internacional. Se disputan las semifinales el jueves 26 de marzo y luego se juegan las finales: de los cuatro enfrentamientos saldrán los cuatro equipos.

Cuándo se juega el repechaje de la UEFA y dónde verlo

Jueves 26 de marzo

  • 14.00: Turquía vs. Rumania – Estambul | ESPN y Disney+ Premium
  • 16.45: Eslovaquia vs. Kosovo – Bratislava | Disney+ Premium
  • 16.45: Gales vs. Bosnia y Herzegovina – Cardiff | ESPN y Disney+ Premium
  • 16.45: Italia vs. Irlanda del Norte – Bérgamo | ESPN y Disney+ Premium
  • 16.45: Ucrania vs. Suecia – Valencia | Disney+ Premium
  • 16.45: Polonia vs. Albania – Varsovia | Disney+ Premium
  • 16.45: República Checa vs. Irlanda – Praga | Disney+ Premium
  • 16.45: Dinamarca vs. Macedonia del Norte – Copenhague | Disney+ Premium

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