Boca vs. River: 5 curiosidades del Superclásico que seguro no sabías

Boca vs. River es uno de los clásicos más conocidos del fútbol mundial. Con más de 100 años de historia, los enfrentamientos entre los grandes del fútbol argentino han dejado encuentros inolvidables, aunque también hubo otros que rápidamente cayeron en la intrascendencia. No es el caso de los siguientes, que dejaron cinco curiosidades del Superclásico que seguro no sabías.