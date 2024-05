Messi revolucionó las redes al hablar en inglés para promocionar Bad Boys: "Solo Will Smith pudo lograrlo"

El primer adelanto del rosarino actuando se vio cuando los “chicos malos” estaban hablando y de repente aparece Messi sin pronunciar palabra y patea la pelota, ahora el campeón del mundo lanza unas breves líneas. En el video que quedó registrado en la cuenta de Instagram del film, que cuenta con más de 585 mil seguidores, no solo aparece el jugador de Inter Miami, sino también basquetbolista de los Miami Heats, Jimmy Butler.

Durante las múltiples escenas que se centra en el basquetbolista, para ser integrante más del dúo, y en una breve participación se nota la aparición de La Pulga, y sorprendió a los fanáticos hablando en inglés.

Durante unos segundos, Lionel Messi aparece en el tráiler de lo que será la cuarta parte de la película protagoniza por Will Smith y Martin Lawrence, Bad Boys Ride or Die. En el inicio del mismo se puede ver a Butler tocando la puerta de la casa de los actores para ser uno de ellos.

Y luego de someterlo a una serie de pruebas para ver qué puede hacer, no las superó y acto seguido los actores aparecen sentados en el sillón cuando de repente suena el timbre y detrás de ella apareció Messi con una remera blanca y sonriente. “¿Bad Boys?”, preguntó el futbolista ante lpos protagonistas, quienes automáticamente se desilusionaron.

“Casa equivocada”, le contestó Lawrence antes de cerrar rápidamente la puerta pese a la insistencia del campeón del mundo con la ilusión de ser el tercer “chico malo”. “Mucho gusto”, añadió Will Smith en español, dejando sin respuesta al futbolista del Inter Miami.

