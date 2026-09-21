21 de septiembre de 2026 Inicio
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Sebastián Villa cruzó a Davo Xeneize y el streamer respondió: "Que diga lo que quiera"

El futbolista cuestionó duramente al streamer y a La Cobra por las críticas que realizan sobre su desempeño futbolístico. Davo Xeneize respondió en una transmisión junto a Gastón Edul.

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El futbolista y el streamer protagonizaron un tenso cruce en redes sociales. 

El futbolista y el streamer protagonizaron un tenso cruce en redes sociales. 

Sebastián Villa protagonizó un fuerte cruce a la distancia con el streamer Davo Xeneize luego de cuestionar las críticas que recibe por parte de creadores de contenido vinculados a Boca. El futbolista apuntó también contra La Cobra y sostuvo que algunos streamers “hablan de más”. Horas después, Davo respondió durante una transmisión junto a Gastón Edul.

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Todo comenzó cuando a Villa le preguntaron durante un stream qué opinaba sobre las críticas de Davo Xeneize y La Cobra. El colombiano evitó profundizar sobre ambos, pero lanzó fuertes cuestionamientos.

“De ellos no hablo, no le doy de comer a esa gente. No me gusta vender humo. Respeto mucho a los streamers, pero hay muchos que hablan de más. No soy de tirar bombas, pero Davo al lado mío es así de chiquitito”, afirmó Villa.

El futbolista, además, cuestionó que los streamers opinen sobre su desempeño por su condición de simpatizantes de Boca. “No les he hecho nada; solo porque son simpatizantes de Boca, creen que tienen el derecho de estar difamando a la persona. La verdad es que los pibes hablan de más, eso no me gusta”, señaló.

Villa también aseguró que no conoce personalmente a ninguno de los dos. “No los conozco, solo los he visto por TikTok. Creen que ser futbolista es fácil, pero ser futbolista es muy difícil”, agregó.

La respuesta de Davo Xeneize

Durante su stream junto a Gastón Edul, Davo Xeneize fue consultado por las declaraciones del futbolista y respondió sin confrontar directamente con él. “Cuando llegó Villa a Boca, me puse en contra de esa negociación. Para mí Boca no tendría que haber gastado 7 palos en Villa. No era un jugador que tenía que volver”, explicó el streamer, al recordar su postura sobre el regreso del colombiano al club.

En ese sentido, sostuvo que coincide con el Vasco Arruabarrena en la posibilidad de que otros futbolistas estén por encima de Villa en la consideración para ser titulares. “Por eso estoy de acuerdo con el Vasco de que ponga a Flores o a Velasco por sobre él de titular”, afirmó.

Sin embargo, Davo remarcó que sus críticas forman parte de su opinión como hincha y consideró que Villa también tiene derecho a cuestionarlo. “Pero más allá de eso, si yo en mi opinión critico a Villa, ¿por qué él no puede criticarme a mí? ¿Por qué tengo que enojarme o tengo que contestarle? Yo lo critico a él, él me critica a mí y está perfecto, cada uno tiene su opinión”, sostuvo.

Y agregó: “Soy consciente del alcance que tengo, por ese motivo siempre digo lo que pienso sin irme por las ramas. Ahora, diciendo lo que pienso, obviamente hay jugadores que pueden escucharme y enojarse. Está perfecto que se enoje conmigo porque es parte de la vida".

Por último, Davo cerró la polémica con una defensa del derecho del futbolista a responderle: “Yo critico a un jugador, ¿quién soy yo para ponerme en la pose de ‘ay, no, me dijo esto’? Que diga lo que quiera”.

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