Unión sorprende a Boca en Santa Fe y le gana bien por 1-0 El Xeneize, con el entrenador Úbeda en el ojo de la tormenta, va con el mismo equipo que empató con San Lorenzo de local con la idea de mejorar su imagen futbolística. Dirige el árbitro Yael Falcón Pérez. Por + Seguir en







Lautaro Vargas, de Unión, y Milton Delgado, de Boca, luchan por el balón. Boca juega en Santa Fe con la necesidad de los tres puntos. Sofía Garay

Boca iguala con Unión de Santa Fe, en el estadio 15 de Abril, por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Apertura. El Xeneize, sin cambios con respecto al empate frente a San Lorenzo, quiere mejorar su imagen futbolística y buscará los tres puntos de visitante para acallar los cuestionamientos a su entrenador, Claudio Úbeda. Enfrente, estará el Tatengue, uno de los mejores equipos del campeonato. Dirige el árbitro Yael Falcón Pérez.

El Sifón Úbeda, en el ojo de la tormenta, decidió devolverle la confianza a sus jugadores y pondrá el mismo 11 titular que goleó a Lanús por 3-0 en el Sur y empató 1-1 con el Ciclón en La Bombonera. Con un pobre juego en el último partido, el club de la Ribera tendrá un lindo desafío de visitante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2033344670483247521&partner=&hide_thread=false ¡Vamos! pic.twitter.com/mi4USHT9iO — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 16, 2026 Por otra parte, la estrella del Xeneize, Leandro Paredes acumula cuatro tarjetas amarillas en el torneo y deberá evitar una nueva amonestación en el partido ante el Tatengue: si recibe otra tarjeta, se perderá el siguiente encuentro frente a Instituto en la Bombonera.

En tanto, el Tatengue atraviesa un gran presente en el Torneo Apertura y no pierde hace cinco partidos, además de que está invicto en Santa Fe durante el 2026. Luego de vencer 3-1 a Sarmiento y 2-1 a Instituto, el equipo de Leonardo Madelón igualó 4-4 contra Independiente en un partidazo en Avellaneda. Estos resultados lo mantienen en el segundo puesto de la zona A con 15 unidades.

Unión vs. Boca en el 15 de Abril: las formaciones Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.