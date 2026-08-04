4 de agosto de 2026 Inicio
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Boca presentó su nueva camiseta y ya está a la venta: cuánto sale

El Xeneize lanzó su nueva indumentaria para la próxima temporada, la cual se estrenará este miércoles en el próximo partido ante Estudiantes en la cancha de Huracán.

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Boca presentó su nueva camiseta y ya está a la venta: cuánto sale

Boca presentó la nueva camiseta para la temporada 2026/2027. Si bien mantiene su esencia en los colores, se pueden percibir distintos detalles que la hacen diferente respecto de sus antecesoras.

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Se espera que la equipación titular sea presentada frente a Estudiantes el próximo miércoles, aunque no será en la Bombonera. Como los trabajos en el césped no llegarán a completarse, la presentación oficial será en el estadio Adolfo Ducó, en Huracán.

En cuanto a su diseño, la flamante camiseta se destaca por reformar su icónica franja central amarilla, la cual en esta edición estará acompañada por una tira horizontal en un tono azul diferente.

El diseño se completa con un cuello en "V", puños con un delicado detalle amarillo y las clásicas tres tiras de Adidas sobre los hombros en el mismo tono azul más claro. En tanto, en la parte posterior del cuello se puede leer la inscripción “Xeneize”.

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Dónde comprar la nueva camiseta de Boca

Según se informó oficialmente, la nueva camiseta ya está disponible a través de BocaShop, en la tienda online de Adidas como así también las tiendas físicas y también en el Adidas Store de la Bombonera.

Cuánto sale la nueva camiseta de Boca

Los precios oficiales son los siguientes:

  • Versión hincha manga corta: $149.999
  • Versión jugador manga corta: $219.999
  • Versión hincha manga larga: $249.999
  • Versión jugador manga larga: $249.999
  • Versión hincha mujer: $139.999
  • Short titular: $79.999

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