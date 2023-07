Boca podría sumar a un segundo refuerzo internacional, pero sin ocupar un cupo

Boca podría sumar a su segundo refuerzo que no ocupe cupo en la Copa Libertadores Télam

El futbolista pretendido por el entrenador es uno que es muy conocido por la institución y que podría darle más jerarquía al equipo y que, además, dato no menor, no ocupará un cupo en la lista de la Copa Libertadores .

Se trata de Martín Payero, el volante que antes de que finalice el torneo se despidió a través de sus redes sociales del club de La Ribera, ya que se le terminó el préstamo a principio de julio y debió volver al Middlesbrough inglés.

Sin embargo, Boca estaría dispuesto de repatriarlo y ambas partes están abiertas a un posible regreso ya que el club inglés no lo tendría en cuenta. La clave será lo económico, ya que el Xeneize no está en condiciones de pagar los seis millones que pedía el club inglés, por lo que una opción para que Payero regrese no sea vía préstamos, sino en condición de libre.

El mercado de pases de Boca

A la espera de que se resuelva la condición de Martín Payero, Boca está en la busca de seguir sumando futbolistas para seguir nutriendo su plantel.

Las nuevas incorporación, Lucas Blondel, ya se hizo los estudios médicos esta mañana y en las próximas horas firmará su contrato con Boca. El exTigre usará la camiseta número 24.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1681307623558369280&partner=&hide_thread=false ¡BLONDEL SE HIZO LA REVISIÓN MÉDICA Y SERÁ REFUERZO DE BOCA!



El lateral derecho salió de la clínica acompañado por Cascini y en las próximas horas será anunciado como nuevo jugador del Xeneize. pic.twitter.com/sHQEEJ9vgB — TyC Sports (@TyCSports) July 18, 2023

Por su parte, se espera que Lucas Janson, proveniente de Vélez, haga lo propio y así que ambos firmen sus respectivos contratos por cuatro años.

El exdelantero del Fortín, donde jugó cuatro años, llega a cambio de 3 millones de dólares; mientras que el defensor del Matador de Victoria por su cláusula de salida de un millón ochocientos mil dólares.