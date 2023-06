En cuanto a la formación, Almirón no podrá contar con Darío Benedetto, quien padece una molestia en la rodilla, y Marcos Rojo, que todavía no se pudo recuperar de la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Ante esta circunstancia, Jorge Almirón hará una particular prueba: pondrá a Valentín Barco como tercer delantero.

Boca es líder en su grupo con 10 puntos, seguido por Deportivo Pereira (7), Colo Colo y Monagas, ambos con 5 unidades. De esta manera, una victoria o un empate le bastará al "Xeneize" para avanzar como primero en su zona. De esta manera, crecen las chances de enfrentar en la próxima fase a River, quien clasificó segundo en su grupo.

Jorge Almirón Boca

Por su parte, el equipo venezolano visita la Bombonera con la necesidad de una victoria si tiene intenciones de clasificar a los octavos de final.

La premisa del DT una vez conseguida la clasificación, es finalizar en el primer puesto de su zona, ya que, además, eso le permetirá tener un mejor posicionamiento en el sorteo de octavos de final, que se realizará el miércoles 5 de julio en la sede de la Conmebol, en Paraguay.

Boca – Monagas: hora y Tv

Hora: 19

19 TV: Fox Sports - Star+

Fox Sports - Star+ Estadio : La Bombonera

: La Bombonera Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Boca – Monagas: probables formaciones