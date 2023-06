"Cuando era chico y jugaba en Don Torcuato soñaba con ser futbolista. Quería ser el Beto Márcico, Maradona y Manteca Martínez. Y luego los tuve cerca a todos", comenzó su relato sobre la carrera que realizó y marcó como punto fundamental "la película que inició en noviembre de 1996" ante Unión en la Bombonera. Y le agradeció a los hinchas: "La gente me quiere demasiado, más de lo que me imaginaba. Es lo único que pienso cada día, ver como puedo cuidar ese respeto y cariño que me tienen. Ojalá dure hasta el último día".

"Fui afortunado. De chiquito fue lo más grande que yo vi. Después pasó el tiempo, me fui poniendo viejo y tuve la suerte de jugar con alguien que es increíblemente grande. No sé si es más grande o menos que Maradona. Son los dos más grandes que vi en mi vida", explicó Riquelme, que vistió una camiseta de Boca con el apellido Maradona.

Por último, le dedicó palabras muy emotivas a tres entrenadores que marcaron su carrera: Bianchi, Basile y Pekerman: "Es gente que quiero mucho, que me ayudó mucho. Carlos es el culpable de todo lo que está pasando, ya que nos enseñó a competir, nos enseñó a ganar. Coco me enseñó muchas cosas del fútbol y de la vida. ¡Yo soy un agradecido! Y a José lo tuve de chico en el juvenil y luego en la mayor, estoy muy feliz de tenerlo acá".

El gol que convirtió Juan Román Riquelme en su despedida