Boca: las partes no se pusieron de acuerdo y por ahora las elecciones siguen suspendidas

Luego de la suspensión de la Justicia porteña de las elecciones en Boca , que estaban previstas para realizarse el domingo, finalmente no hubo un acercamiento en la audiencia de conciliación entre las listas encabezadas por Juan Román Riquelme, del oficialismo, y Andrés Ibarra por la oposición.

Boca advirtió que la oposición "no quiere que se realicen los comicios el domingo porque sabe que pierden"

El periodista Diego Brancatelli, en Argenzuela, confirmó que las partes no llegaron a un acuerdo, después de la reunión. "No hay elecciones en Boca, confirmado. No hubo acuerdo, tras más de tres horas (de reunión)", expresó. En tal sentido, en el programa de C5N, agregó que "lo que podría suceder es que Boca apele y se levante la cautelar".