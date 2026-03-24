El fútbol argentino recordó el golpe con un contundente "Nunca Más": los mensajes y videos más conmovedores River, Boca, AFA, la mayoría de los clubes de Primera y hasta instituciones del ascenso se hicieron de eco de un nuevo aniversario del golpe cívico-militar, que inauguró la etapa más oscura de la historia argentina. Relatos, mensajes escuetos, crónicas y producciones especiales de un día de Memoria y Justicia. Por + Seguir en







La mayoría de los clubes de fútbol dijeron presente en sus redes a 50 años del golpe. Redes sociales

A medio siglo del golpe cívico-militar que derrocó el gobierno democrático de Isabel Estela de Perón, la mayoría de los clubes del fútbol argentino unieron sus voces en un solo grito: "Nunca Más". A través de sus redes oficiales, River, Boca, AFA, la mayoría de los clubes de la Liga Profesional y hasta instituciones del ascenso se sumaron de lleno al reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Relatos, mensajes escuetos, crónicas y producciones especiales de un día que reafirmó la identidad de los clubes.

river nunca mas Desde las primeras horas del Día de la Memoria, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los principales clubes del país compartieron videos, relatos y homenajes para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado. Los dos clubes más grandes del país también enviaron mensajes contundentes. River Plate reafirmó su "compromiso histórico" en homenaje a los 30.000 desaparecidos, mientras que Boca Juniors ratificó su postura de mantener viva la memoria a 50 años del golpe cívico-militar.

boca nunca mas Otras instituciones como Vélez, Lanús, Rosario Central y Ferro también se sumaron a la marea de posteos que, a medio siglo del capítulo más oscuro de la historia argentina, demuestran que el fútbol es mucho más que un deporte: es un actor social fundamental en la construcción del "Nunca Más".

Sin embargo, hubo instituciones que se destacaron a la hora de reafirmar su postura de compromiso a 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar y lograron producciones reveladoras. El caso de Estudiantes de La Plata fue especial. El Pincha desarrolló una animación sobre la historia de Ricardo Luis Dakuyaku Kaneshiro, socio 77224 de raíces japonesas que fue secuestrado en 1977, cuyos hermanos jamás dejaron de buscarlo ni de ir a la cancha.

afa nunca mas Por su parte, San Lorenzo conmovió con un video de más de cuatro minutos donde familiares de hinchas desaparecidos, como Osvaldo Balbi, Carlos Horacio Vivas, José Orlando y Luis Zukerfeld, gritaron "¡presente!" desde la tribuna del Nuevo Gasómetro, ese lugar que los unirá para siempre.