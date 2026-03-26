La inteligencia artificial como primer vínculo sanitario

Hay un cambio silencioso —pero profundamente estructural— en la forma en que nos vinculamos con la salud. Y no está ocurriendo en los hospitales ni en los consultorios. Está pasando en una pantalla, en una conversación, en tiempo real.
La salud es uno de los espacios donde la transformación digital ya es concreta. La primera consulta no es con un médico ni con un buscador: es con la IA.
Hay un cambio silencioso —pero profundamente estructural— en la forma en que nos vinculamos con la salud. Y no está ocurriendo en los hospitales ni en los consultorios. Está pasando en una pantalla, en una conversación, en tiempo real.
Un reciente informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) confirma lo que ya se percibe en la vida cotidiana: para los jóvenes, la primera consulta sobre salud ya no es con un médico ni con un buscador. Es con inteligencia artificial. Y los datos lo respaldan.
Según el Índice de Innovación del ITBA, en Argentina el 37,9% de las personas ya utiliza tecnología en el ámbito de la salud y está satisfecha con su impacto. Esto posiciona a la salud como uno de los espacios donde la transformación digital ya es concreta, aunque todavía por detrás de áreas como comunicación (77,9%) o entretenimiento (65,8%).
Pero hay un dato más profundo: el acceso a la información —clave en salud— ya alcanza un 40,1% de adopción tecnológica. Es decir: la puerta de entrada al sistema de salud ya no es física. Es informacional.
El cambio más disruptivo no es solo cuánto se usa la tecnología, sino qué tipo de tecnología se elige.
El informe muestra que plataformas como ChatGPT lideran el uso en salud con un 16% a nivel total y picos del 20% en países como Colombia, posicionándose incluso por encima de:
Esto redefine completamente la lógica de acceso: ya no se busca una plataforma, se inicia una conversación.
¿Por qué ocurre esto? Porque la inteligencia artificial resuelve —en segundos— lo que el sistema de salud muchas veces no logra:
La tecnología no solo informa. Acompaña. Y en salud, ese diferencial es decisivo.
Sería un error leer este fenómeno como una amenaza tecnológica. Es, en realidad, un síntoma. La IA no reemplaza al sistema de salud. Está ocupando un espacio que el sistema no está logrando cubrir.
Consultas breves, tiempos de espera, dificultad para entender diagnósticos, falta de cercanía. Frente a eso, la inteligencia artificial aparece como una primera capa de contención. Más accesible. Más rápida. Más humana en su forma de interactuar.
El avance de la inteligencia artificial en salud tiene un enorme valor: democratiza el acceso a la información. Permite que más personas:
Pero también abre riesgos concretos:
La clave no es frenar este proceso. Es ordenarlo.
Lo que está en juego no es si la inteligencia artificial debe formar parte del sistema de salud. Eso ya es un hecho. El desafío es cómo se integra. Un modelo donde:
Porque informar también es cuidar.
Los datos del ITBA muestran algo más profundo que una tendencia: muestran un cambio cultural. Las nuevas generaciones ya no esperan al sistema. Construyen su propio recorrido de salud. Más autónomo. Más digital. Más inmediato.
La inteligencia artificial no reemplaza al médico. Pero redefine el momento en que empieza la salud. Y ese momento —cada vez más— ocurre en una conversación.