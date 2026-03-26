En las últimas horas, trascendió que Galatasaray reactivó su intención de incorporar al delantero, lo que genera una competencia directa por su transferencia. Este movimiento agrega incertidumbre a las gestiones que se llevan adelante desde nuestro país.
El club turco ya había seguido de cerca al jugador en otros mercados, pero ahora estaría dispuesto a avanzar con una propuesta más contundente. Esto representa un desafío para el equipo argentino, que busca seducir al futbolista con un proyecto deportivo. Debido a esto, el futuro del atacante permanece abierto, con distintas alternativas sobre la mesa y varios factores que influirán en su decisión final.
El presente de Paulo Dybala
Actualmente, Paulo Dybala atraviesa un momento particular tanto en lo profesional como en lo personal. En las últimas semanas, el jugador fue sometido a una operación en la rodilla que lo mantiene fuera de la actividad. Además, recientemente fue padre por primera vez. Estos aspectos influyen en el análisis que realiza sobre su futuro inmediato.
En paralelo, su representante estuvo en Italia para avanzar en definiciones vinculadas a su carrera, mientras se mantienen conversaciones con distintos clubes interesados en contar con sus servicios en el corto plazo. En cuanto a su rendimiento reciente, durante la temporada 2025-26 acumuló 21 partidos disputados, con 3 goles y 4 asistencias.