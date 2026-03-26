26 de marzo de 2026 Inicio
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Atención Boca: el equipo europeo que se mete en la pelea por Paulo Dybala

El delantero de la Roma analiza su próximo paso. Su decisión impactará en varios clubes.

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Boca busca seducir al futbolista con un proyecto deportivo.

Boca busca seducir al futbolista con un proyecto deportivo.

AS Roma

  • Un club europeo vuelve a mostrar interés por Paulo Dybala y complica la posibilidad de negociar del club de la ribera.

  • Una institución turca evalúa presentar una oferta económica importante para ficharlo.

  • Desde Argentina siguen las gestiones para convencer al jugador de sumarse a mitad de año.

  • La definición dependerá de su situación contractual y de decisiones personales recientes.

Boca sigue de cerca la situación de Paulo Dybala en medio de negociaciones para sumarlo en el próximo mercado de pases. Pese a eso, el interés de un club europeo vuelve a modificar el escenario.

Desde Turquía y Brasil se pelean para tenera a Paulo Dybala después de mitad de año
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En las últimas horas, trascendió que Galatasaray reactivó su intención de incorporar al delantero, lo que genera una competencia directa por su transferencia. Este movimiento agrega incertidumbre a las gestiones que se llevan adelante desde nuestro país.

icardi galatasaray gol

El club turco ya había seguido de cerca al jugador en otros mercados, pero ahora estaría dispuesto a avanzar con una propuesta más contundente. Esto representa un desafío para el equipo argentino, que busca seducir al futbolista con un proyecto deportivo. Debido a esto, el futuro del atacante permanece abierto, con distintas alternativas sobre la mesa y varios factores que influirán en su decisión final.

Paulo Dybala

El presente de Paulo Dybala

Actualmente, Paulo Dybala atraviesa un momento particular tanto en lo profesional como en lo personal. En las últimas semanas, el jugador fue sometido a una operación en la rodilla que lo mantiene fuera de la actividad. Además, recientemente fue padre por primera vez. Estos aspectos influyen en el análisis que realiza sobre su futuro inmediato.

Dybala - Roma

En paralelo, su representante estuvo en Italia para avanzar en definiciones vinculadas a su carrera, mientras se mantienen conversaciones con distintos clubes interesados en contar con sus servicios en el corto plazo. En cuanto a su rendimiento reciente, durante la temporada 2025-26 acumuló 21 partidos disputados, con 3 goles y 4 asistencias.

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