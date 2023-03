Boca: la autocrítica de Gracián sobre la salida de Ibarra y los detalles de la reunión con Riquelme

En diálogo con ESPN, Gracián reveló los pormenores de la reunión encabezada por el vicepresidente Juan Román Riquelme: "El martes me enteré de que me iba de Boca. Yo estaba en mi casa. Me dijeron que vaya al predio para tener una reunión. La reunión no estaba pautada. Se veía venir. Nos reunimos con los chicos del Consejo, tuvimos una reunión con Riquelme, fue corta. Nos fuimos porque el club decidió tomar otro rumbo".