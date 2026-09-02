2 de septiembre de 2026 Inicio
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Intentó matar a su pareja mientras dormía, se arrepintió y llamó al 911: quedó detenido

Gustavo Zeballos, de 36 años, fue acusado por tentativa de homicidio triplemente calificado y permanecerá detenido seis meses. La víctima, de 27, logró defenderse durante el ataque ocurrido en una vivienda de Rosario.

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El hombre que intentó matar a su pareja y luego se arrepintió fue detenido.

El hombre que intentó matar a su pareja y luego se arrepintió fue detenido.

Rosario 3

Un hombre de 36 años fue imputado por intentar matar a su pareja durante la madrugada del sábado en una vivienda de barrio San Martín A, en el sur de Rosario. La mujer, de 27 años, consiguió defenderse y sobrevivió al ataque, que incluyó una agresión con un cuchillo, un intento de asfixia, un posterior pedido de disculpas por parte del agresor y un llamado al 911.

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La investigación quedó a cargo de la fiscal Mariela Gusso, quien acusó a Gustavo Zeballos por tentativa de homicidio triplemente calificado, debido al vínculo con la víctima, la alevosía y el contexto de violencia de género. El juez Juan Ignacio Gasparini aceptó la imputación y ordenó seis meses de prisión preventiva.

El cuchillo con el que Zeballos atacó a su pareja.

El cuchillo con el que Zeballos atacó a su pareja.

El episodio ocurrió cerca de la 1 en una casa ubicada sobre Batlle y Ordóñez al 1800, donde ambos convivían. Según la acusación, Zeballos tomó un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros, ingresó al dormitorio mientras la mujer dormía y apoyó el arma contra su cuello antes de intentar atacarla.

La víctima se despertó durante el ataque y alcanzó a tomar el cuchillo por el filo para impedir que continuara la agresión. En medio del forcejeo consiguió alejar el arma de su cuello, aunque sufrió una herida en la mano izquierda; después, según la Fiscalía, el acusado intentó impedir que pidiera ayuda al cubrirle la boca con sus manos.

La mujer finalmente logró zafarse y quitarse al agresor de encima. Luego ocurrió un giro inesperado: Zeballos le pidió perdón y fue él mismo quien llamó al 911 para entregarse. Los agentes llegaron pocos minutos después, lo detuvieron en la vivienda y secuestraron el cuchillo utilizado durante el ataque.

Para la Fiscalía, el vínculo entre ambos y el hecho de que tienen hijos en común forman parte del contexto de violencia de género en el que se produjo el episodio. Tras la audiencia realizada este martes, el magistrado dispuso que Zeballos permanezca privado de su libertad durante seis meses, con una eventual prórroga a pedido del Ministerio Público.

Otro ataque con arma blanca en una facultad de Montevideo

El episodio registrado en Rosario se suma a otros casos recientes de agresiones con armas blancas contra mujeres; en Montevideo, un estudiante de 19 años atacó a una compañera de la misma edad dentro de la Facultad de Medicina, luego de una clase, y quedó detenido mientras se investigan las causas.

La joven recibió atención médica por varias lesiones cortantes, una fractura en el brazo izquierdo y heridas que afectaron uno de sus ojos. Desde la institución informaron que se encontraba fuera de peligro, aunque continuaba bajo asistencia por las consecuencias físicas y el impacto emocional que le provocó el ataque.

Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay.

Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay.

El decano Arturo Briva confirmó que las actividades académicas continuarían y que se reunirían con los estudiantes para abordar lo sucedido, mientras agrupaciones universitarias reclamaron respuestas institucionales, mayor prevención y una revisión de las condiciones de seguridad dentro del edificio tras la agresión ocurrida allí, para evitar nuevos episodios de violencia.

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