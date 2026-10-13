13 de octubre de 2026 Inicio
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Boca - Vasco da Gama: la Justicia de Brasil confirmó dónde se jugará la vuelta por la Copa Sudamericana

El Xeneize abre la llave de semifinales en La Bombonera este martes y deberá cerrarla en Río de Janeiro el 20 de octubre. ¿Cómo le fue en ese estadio?

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Boca irá en busca de una nueva final internacional.

Boca irá en busca de una nueva final internacional.

Después de varios idas y vueltas, la Justicia brasileña finalmente falló a favor de Vasco da Gama y confirmó que el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Boca será en el estadio Maracaná.

Boca enfrenta a Vasco Da Gama en la Bombonera.
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De esta manera, la decisión dejó sin efecto la medida cautelar que había sido dictada el sábado y que amenazaba con trasladar el encuentro, que se disputará el próximo martes 20 de octubre desde las 21:30 en Río de Janeiro. Reconsidero la decisión anterior y desestimo la medida cautelar solicitada, restableciendo la decisión dictada en el proceso de apelación que concedió la medida cautelar, ordenando a Fla-Flu Serviços S/A poner a disposición el Estadio Jornalista Mário Filho – Maracaná”, indicó el juez Joaquim Domingos de Almeida Neto en su fallo.

Al mismo tiempo, se consideró que el cambio de sede a pocos días del compromiso internacional podría generar un conflicto en la seguridad y en el traslado de los hinchas, teniendo en cuenta los antecedentes de enfrentamientos entre ambas parcialidades. Además, el conjunto brasileño ya había puesto a la venta aproximadamente 46.000 entradas.

El conflicto por el estadio dónde se debía disputar el partido definitorio de las semifinales de la Copa Sudamericana comenzó luego que el consorcio Fla-Flu, encargado de la concesión del Maracaná, planteara el posible problema de seguridad por la coincidencia de fechas con el partido de básquet entre Flamengo y Botafogo, programado en el Maracanazinho, el estadio cubierto ubicado junto al mítico escenario de Río de Janeiro.

Vasco se quejó y consideró que por la envergadura del choque del torneo continental que iba a disputar debía tener prioridad sobre un encuentro de básquet. En ese sentido, recordaron que el contrato de concesión del Maracaná establece que los partidos oficiales de fútbol organizados por Conmebol, la CBF y otras entidades tienen prioridad sobre otros eventos.

En el historial entre ambos equipos, se enfrentaron en 4 partidos oficiales con un saldo favorable para el Xeneize con 2 victorias y 2 empates:

  • Cuartos de final Copa Libertadores 2001: Vasco da Gama 0 - Boca 1
  • Cuartos de final Copa Libertadores 2001: Boca 3 - Vasco da Gama 0
  • Primera Fase Copa Mercosur 2001: Vasco da Gama 2 - Boca 2
  • Primera Fase Copa Mercosur 2001: Boca 2 - Vasco da Gama 2

Sin embargo, existe un partido amistoso que se disputó en 1951 y significó la única victoria del conjunto carioca ante el Xeneize en el mismo estadio Maracaná por 3 a 0.

Cómo le fue a Boca en el Maracaná en los partidos por torneos internacionales

Ante el fallo de la Justicia de Río de Janeiro, Boca volverá a jugar un partido de una Copa internacional en el estadio Maracaná cuando se enfrente el próximo 20 de octubre por las semifinales de la Copa Sudamericana en Brasil.

A lo largo de la historia, el conjunto Xeneize disputó un total de cinco partidos cosechando apenas una victoria y cuatro derrotas:

  • Final de la Copa Libertadores en 1963: Santos 3 - 2 Boca
  • Cuartos de final de la Copa Libertadores en 1991: Flamengo 2 - 1 Boca
  • Fase de grupos de la Copa Mercosur en 1998: Flamengo 0 - 2 Boca
  • Semifinal de la Copa Libertadores en 2008: Fluminense 3 - 1 Boca
  • Final de la Copa Libertadores en 2023: Fluminense 2 - 1 Boca (en tiempo suplementario)
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