Boca vuelve al Maracaná: jugará ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana tras una resolución judicial El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro ordenó que la concesionaria Fla-Flu Servicios S.A. ponga el estadio a disposición para el 20 de octubre. Tras varias idas y vueltas judiciales, la Conmebol oficializó que el Xeneize definirá la serie de semifinales del certamen continental en el mítico escenario carioca. Por Agregar C5N en









El estadio Maracaná será sede del enfrentamiento entre Boca y Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. Web

Boca volverá a jugar en el Maracaná: Vasco da Gama recibirá al Xeneize en el mítico estadio de Río de Janeiro el martes 20 de octubre, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. La sede quedó habilitada tras una resolución del Tribunal de Justicia local y fue oficializada por la Conmebol.

El fallo determinó que la concesionaria Fla-Flu Servicios S.A., vinculada a Flamengo y Fluminense, ponga el estadio a disposición de Vasco. La decisión revirtió la negativa que se había conocido el jueves y consideró que las condiciones de seguridad de los hinchas debían prevalecer sobre los argumentos técnicos relacionados con el cuidado del césped.

La hinchada de Boca en el Maracaná. Web La resolución llegó luego de que Vasco insistiera por distintas vías para jugar en el Maracaná. Su estadio, São Januário, no reúne las 30.000 localidades exigidas por la Conmebol para un partido de esta magnitud. El club había recurrido al Ministerio Público y a la Justicia en varias oportunidades para destrabar la situación y conseguir la autorización.

La postura de Vasco y el antecedente de Boca en el Maracaná El entrenador de Vasco da Gama, Pedro Emanuel, también había reclamado jugar en un escenario tradicional y cuestionó la posibilidad de hacerlo en el Nilton Santos, cuyo campo de juego es sintético. Después del triunfo por 2-1 ante Botafogo, el portugués expresó su disconformidad: "Con todo el respeto que le tengo al Nilton Santos, para mí jugar en césped sintético es un problema".

El técnico también defendió el valor simbólico del Maracaná y de São Januário como escenarios para un cruce internacional de estas características. Para el entrenador, la elección de la cancha excedía la disputa judicial y estaba vinculada con la importancia del fútbol sudamericano. Finalmente, la resolución favorable le permitirá a su equipo recibir al conjunto argentino en el estadio que pretendía.