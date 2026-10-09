10 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Boca vuelve al Maracaná: jugará ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana tras una resolución judicial

El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro ordenó que la concesionaria Fla-Flu Servicios S.A. ponga el estadio a disposición para el 20 de octubre. Tras varias idas y vueltas judiciales, la Conmebol oficializó que el Xeneize definirá la serie de semifinales del certamen continental en el mítico escenario carioca.

Por
El estadio Maracaná será sede del enfrentamiento entre Boca y Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. 

El estadio Maracaná será sede del enfrentamiento entre Boca y Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. 

Web

Boca volverá a jugar en el Maracaná: Vasco da Gama recibirá al Xeneize en el mítico estadio de Río de Janeiro el martes 20 de octubre, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. La sede quedó habilitada tras una resolución del Tribunal de Justicia local y fue oficializada por la Conmebol.

El capitán de Boca debió salir en el segundo tiempo por una lesión.
Te puede interesar:

¿Juega Paredes ante Vasco? La frase de Arruabarrena que encendió las alarmas en Boca

El fallo determinó que la concesionaria Fla-Flu Servicios S.A., vinculada a Flamengo y Fluminense, ponga el estadio a disposición de Vasco. La decisión revirtió la negativa que se había conocido el jueves y consideró que las condiciones de seguridad de los hinchas debían prevalecer sobre los argumentos técnicos relacionados con el cuidado del césped.

La hinchada de Boca en el Maracaná.

La hinchada de Boca en el Maracaná.

La resolución llegó luego de que Vasco insistiera por distintas vías para jugar en el Maracaná. Su estadio, São Januário, no reúne las 30.000 localidades exigidas por la Conmebol para un partido de esta magnitud. El club había recurrido al Ministerio Público y a la Justicia en varias oportunidades para destrabar la situación y conseguir la autorización.

La postura de Vasco y el antecedente de Boca en el Maracaná

El entrenador de Vasco da Gama, Pedro Emanuel, también había reclamado jugar en un escenario tradicional y cuestionó la posibilidad de hacerlo en el Nilton Santos, cuyo campo de juego es sintético. Después del triunfo por 2-1 ante Botafogo, el portugués expresó su disconformidad: "Con todo el respeto que le tengo al Nilton Santos, para mí jugar en césped sintético es un problema".

El técnico también defendió el valor simbólico del Maracaná y de São Januário como escenarios para un cruce internacional de estas características. Para el entrenador, la elección de la cancha excedía la disputa judicial y estaba vinculada con la importancia del fútbol sudamericano. Finalmente, la resolución favorable le permitirá a su equipo recibir al conjunto argentino en el estadio que pretendía.

Boca cayó 2 a 1 ante Fluminense en la final de la Libertadores 2023, disputada en el Maracaná.

Boca cayó 2 a 1 ante Fluminense en la final de la Libertadores 2023, disputada en el Maracaná.

El Maracaná también representa un antecedente doloroso para Boca: allí perdió por 2-1 ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores 2023. Ahora, el equipo argentino regresará al escenario carioca para buscar el pase a una nueva definición internacional. La serie comenzará el martes 13 de octubre a las 21.30 en La Bombonera, y se resolverá una semana después en Brasil.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca jugó su partido ante Instituto y ya piensa en su próximo encuentro. 

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante Instituto

Boca e Instituto igualan 2 a 2 en Córdoba

En un partido entretenido, Boca empató 2 a 2 con Instituto en el Kempes

Dalma Maradona reveló qué es lo único que no le permite a sus hijas.
play

El único "no" de Dalma Maradona a sus hijas: el límite que les puso y que involucra a Diego Maradona

Boca quiere seguir de racha.

Partidazo en Córdoba: Boca visita a Instituto, líder de la Zona A

Carlos Tévez tiene en su lista de invitados a Messi y Cristiano Ronaldo para su partido de despedida. Falta confirmación.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían jugar por primera vez juntos, ¿y en Boca?

Miguel Ángel Russo falleció el 8 e octubre de 2025. 

Los emotivos posteos de Boca a un año de la muerte de Russo: "De los nuestros se fue el más bueno"

Rating Cero

Cesar Troncoso habló con C5N sobre su nuevo protagonico en La casa, pelicula de Gustavo Triviño.

César Troncoso habló sobre su papel en La casa, junto a Diego Peretti: "Vivimos en un tiempo de absoluta zozobra laboral"

El duro relato de un exparticipante del reality conmovió a sus seguidores.

Un exparticipante de MasterChef habló tras estar un mes internado en grave estado: "Una segunda oportunidad"

Zaira Nara y Jakob se reconciliaron. 

Zaira Nara reveló cómo reaccionaron sus hijos a su reconciliación con Jakob von Plessen

Alfano junto al influencer cordobés en un local de belleza.

El inesperado y ardiente momento de Graciela Alfano con un influencer en plena perfumería

Romina se defendió de las acusaciones en redes.

Escándalo con Romina Uhrig: la acusan de usar un certificado de discapacidad

La banda de rock canceló todas las presentaciones del fin de semana por fuerza mayor.

Joaquin Levinton tuvo un problema y Turf canceló todos los shows: cuál fue la explicación

últimas noticias

Christa Pike, cuando fue condenada 

Detrás del caso Christa Pike: 2026 va a cerrar como el año con más condenas a muerte en cuatro décadas

Hace 1 hora
play
La respuesta de la calle a los dichos del fiscal Raúl Garzón tras encontrar el cuerpo de Agostina Vega en Córdoba.

Un femicidio cada 33 horas, violencia digital y abandono estatal: cómo llega el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres

Hace 1 hora
Cesar Troncoso habló con C5N sobre su nuevo protagonico en La casa, pelicula de Gustavo Triviño.

César Troncoso habló sobre su papel en La casa, junto a Diego Peretti: "Vivimos en un tiempo de absoluta zozobra laboral"

Hace 1 hora
Trenes Argentinos comunicó la restricción del servicio de uno de los ramales de la línea San Martín tras un ataque a balazos. 

Denuncian un nuevo ataque a balazos contra formaciones del tren San Martín

Hace 1 hora
play

Nancy Pazos expuso los números que Milei no quiere ver y anticipó la salida de Caputo: "Te vas"

Hace 1 hora