Barras y sabotaje: la emboscada de River a la AFA en la despedida de Lionel Messi A pesar del fuerte operativo de seguridad en el Monumental, la gestión de Stefano Di Carlo liberó el acceso para Los Borrachos del Tablón, que comenzaron los insultos contra Claudio "Chiqui" Tapia. También cortó el sonido en varios tramos del evento para perjudicar a la organización. Por Agregar C5N en









Los Borrachos del Tablón estuvieron en las dos cabeceras del Monumental.

El amistoso internacional entre la Selección argentina y Benín, que marcó la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste después de 21 años de trayectoria, fue una noche inolvidable a pesar de la emboscada que la dirigencia de River, encabezada por Stefano Di Carlo, intentó tenderle a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Durante el evento de este martes, que incluyó tanto el encuentro como los shows musicales que tuvieron lugar en la previa, el entretiempo y el post partido, dos jugadas de la gestión Millonaria llamaron la atención. Ambas tuvieron como objetivo perjudicar tanto a la AFA como a la productora que organizó el homenaje al 10.

El partido se desarrolló en un Monumental repleto, con entradas agotadas y un importante operativo de seguridad. A pesar de eso, Di Carlo ordenó liberar los accesos al estadio para que ingresaran Los Borrachos del Tablón. Los barras de River se distribuyeron en las dos cabeceras y, desde allí, comenzaron con los cantos e insultos contra Claudio "Chiqui" Tapia.

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Por otro lado, el gerente de Infraestructura de River, Rodrigo Pecollo, buscó sabotear el evento al cortar el sonido durante distintos tramos de los homenajes a Messi. Los baches de silencio que se generaron durante la conducción de Sergio Goycochea y la actuación del Grupo Cali, entre otros, fueron aprovechados por la barra para insultar a la AFA.