Barras y sabotaje: la emboscada de River a la AFA en la despedida de Lionel Messi

El amistoso internacional entre la Selección argentina y Benín, que marcó la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste después de 21 años de trayectoria, fue una noche inolvidable a pesar de la emboscada que la dirigencia de River, encabezada por Stefano Di Carlo, intentó tenderle a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Durante el evento de este martes, que incluyó tanto el encuentro como los shows musicales que tuvieron lugar en la previa, el entretiempo y el post partido, dos jugadas de la gestión Millonaria llamaron la atención. Ambas tuvieron como objetivo perjudicar tanto a la AFA como a la productora que organizó el homenaje al 10.
El partido se desarrolló en un Monumental repleto, con entradas agotadas y un importante operativo de seguridad. A pesar de eso, Di Carlo ordenó liberar los accesos al estadio para que ingresaran Los Borrachos del Tablón. Los barras de River se distribuyeron en las dos cabeceras y, desde allí, comenzaron con los cantos e insultos contra Claudio "Chiqui" Tapia.
Por otro lado, el gerente de Infraestructura de River, Rodrigo Pecollo, buscó sabotear el evento al cortar el sonido durante distintos tramos de los homenajes a Messi. Los baches de silencio que se generaron durante la conducción de Sergio Goycochea y la actuación del Grupo Cali, entre otros, fueron aprovechados por la barra para insultar a la AFA.
De esta manera, la dirigencia de River intentó cargar tanto contra la conducción de Tapia como contra la productora encargada del evento y, principalmente, dejar mal parada a la AFA como organización.