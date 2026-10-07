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Malena Pichot respaldó a Joaquín Levinton: "Sí, la víctima es víctima, por supuesto, pero acá me parece que hay muchas pruebas"

La actriz es pareja del guitarrista de Turf, Leandro Lopatín, y conoce al cantante de la banda desde hace años por lo que estaba al corriente de lo que ocurría desde el comienzo del acoso de la mujer contra Levinton.

Malena Pichot

Malena Pichot, actriz y comediante

La comediante Malena Pichot tuvo que responder a un cuestionario del movilero de SQP (América) que pretendía ponerla entre la espada y la pared al consultarle si respaldaba a Joaquín Levinton a pesar de ser una de las principales defensoras de que a las mujeres se les debe creer cuando hacen una denuncia por violencia de género.

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Me parece un horror, me parece terrible (lo que le está pasando). Pero bueno, en el descargo Joaquín dijo todo y me parece que está clarísimo. Conozco el caso hace muchos años, así que me parece que en lo que dijo él en sus historias está clarísimo”, sostuvo.

Pichot, que es pareja de Leandro Lopatin, guitarrista de Turf, respondió a la consulta sobre si confía en la versión de Levinton: “Sí. Hace muchos años que yo conozco el caso, hace muchos años que está con esto Joaquín”.

El cronista también le planteó una cuestión vinculada con su conocida postura feminista y la idea de creer en la palabra de quien denuncia. “Sí la víctima es víctima, sí, por supuesto. Pero bueno, acá me parece que hay muchas pruebas, yo vi muchas cosas. Esto ya sucedió hace tres años”, explicó la humorista.

Las amenazas de la mujer que denunció a Joaquín Levinton

La investigación judicial por la denuncia de abuso sexual contra Joaquín Levinton tuvo un giro imprevisto cuando el cantante de Turf hizo una contradenuncia aportando a la causa varios mensajes de voz en los que Paula, la mujer que lo denunció, lo amenaza de muerte.

Allí se escuchan los gritos de la denunciante: “Te voy a denunciar y te voy a matar con mis propias manos”.

El rockero adelantó que presentará ante la jueza que investiga el caso los audios que tiene guardados donde la mujer de 39 años lo amenaza. En uno de ellos se escucha: “Vas a terminar como John Lennon, hijo de p... Te voy a matar yo misma con mis propias manos”.

Las amenazas continúan, adelantando lo que pensaba hacer: “Atendeme el teléfono, hijo de… Te juro que te voy a arruinar la vida. Te voy a denunciar”.

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