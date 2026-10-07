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Horóscopo de hoy, jueves 8 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara tu signo para este jueves.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 8 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La Luna Nueva en Libra pone el foco en el amor, los vínculos y las decisiones que pueden cambiar una relación.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Haga planes de futuro con su pareja, acertarán. Jornada positiva para hacer sus transacciones económicas. Los asuntos laborales marcharán «viento en popa». Acuérdese de la visita al médico, más vale prevenir.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

No ignore a Cupido, valore más las relaciones amorosas. Su situación económica no es del todo buena, cuidado con las inversiones. Éxito en el trabajo por usar la táctica adecuada. Los temores le provocarán problemas de insomnio.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Salda todas sus deudas con gran facilidad. Encontrará apoyo para lograr sus objetivos profesionales. El sentido del humor es importante para la salud.

Cancer

(21 de junio al 22 de julio)

La pasión domina su vida y su atractivo está en alza. Bien de dinero y mejorando. Nuevas obligaciones profesionales le llenarán de ilusión. Buena ocasión para reflexionar sobre su dieta.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Refúgiese en su familia y sus amigos. Su cuenta bancaria va creciendo poco a poco. Haga su trabajo como siempre, no compita. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

En el amor, estará muy seguro de sí mismo y no escuchará a nadie. Juegue a la lotería, puede ganar dinero. Va a estar inspirado y lleno de ideas en su trabajo. Óptimo estado de ánimo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Cuide sus compañías y escuche los consejos de su pareja. Su presupuesto no le permite excesos. Posible entrevista para un puesto de cara al público. Evite coger excesivo peso, repercutirá en su espalda.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Existe la posibilidad de que le den calabazas. Tome precauciones y así evitará pasar apuros económicos. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. Evite consumir bebidas frías, ha de cuidarse la garganta.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Mejorarán las relaciones sentimentales. Cumpla con los compromisos económicos que ha contraído. En el plano profesional, aumento de sueldo. Si cuida su dieta, dormirá mejor.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No le conviene enzarzarse en polémicas con su pareja. Estará acertado a la hora de mover su dinero. Debe lanzarse a la acción para lograr sus metas laborales. Sus manos necesitan más atenciones.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Nada de planificaciones para el amor, improvise. Infórmese bien antes de realizar cualquier inversión. No se dedique al trabajo hasta la extenuación. Demasiado acelerado, relájese.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Gran armonía con su pareja debido al esfuerzo de los dos. La suerte estará de su lado en lo referente a la economía. Necesita sosiego para presentar sus condiciones laborales. Cuando llegue a casa disfrute de su tiempo libre.

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