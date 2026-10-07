Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF y Pensiones No Contributivas, este jueves 8 de octubre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 8 de octubre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones No Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
El organismo detalló que podrán cobrar este jueves los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 0.
ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este jueves con DNI finalizado en 0.
ANSES: Pensiones No Contributivas
Los titulares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes este jueves con DNI finalizados en 0 y 1.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 10 de noviembre, con cualquier finalización de DNI.