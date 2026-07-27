Horror en Mar del Plata: mataron a un hombre a puñaladas por hacer ruido con la moto El crimen ocurrió cerca del Parque Camet. Hay tres hermanos detenidos tras la violenta discusión en una vivienda vecina. Por Agregar C5N en









El crimen ocurrió cerca del Parque Camet.

Un hombre de 40 años fue asesinado a puñaladas este lunes poco antes de las 18 en Mar del Plata, tras una discusión con sus vecinos por los ruidos que producía con su moto. El hecho ocurrió en una propiedad de Felipe de Arana al 5400, a pocos metros del Parque Camet.

Ambas familias vivían en casas linderas y registraban un conflicto previo al ataque mortal. "Una mujer le habría pedido que no hiciera ruido, la víctima le respondió mal y los tres hermanos lo atacaron. Dos fueron apresados en el lugar y el tercero se entregó minutos más tarde", manifestaron fuentes del caso.

Personal de la comisaría decimoquinta acudió al domicilio e intervino en el procedimiento. Los uniformados capturaron a dos sospechosos en la escena de la agresión, mientras que el restante optó por entregarse en la seccional.

El fiscal Carlos Russo asumió la dirección de la investigación y se presentó en el lugar para coordinar las tareas de campo. El funcionario judicial dispuso la realización de peritajes urgentes sobre la escena.