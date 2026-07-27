27 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Denunciaron por violencia de género a Gonzalo Morales, el delantero de Barracas Central que le hizo el gol a River

La expareja del futbolista denunció que sufrió agresiones físicas, psicológicas y verbales durante meses. Además publicó imágenes de las lesiones y conversaciones que respaldan su relato. El comunicado del club.

Por
Denunciaron por violencia de género a Gonzalo Morales
Denunciaron por violencia de género a Gonzalo Morales, delantero de Barracas Central que le hizo un gol a River

El delantero de Barracas Central Gonzalo Morales fue denunciado por ejercer violencia de género contra su expareja, Karen, quien presentó el caso ante la Justicia. La acusación se conoció pocas horas después de que el exfutbolista de Boca marcara el gol con el que su equipo venció a River por el Torneo Clausura.

Duele y seguirá doliendo, escribió Mbappé.
Te puede interesar:

El mensaje de Mbappé tras el Mundial: "Les debíamos un final más bonito"

La mujer difundió en redes sociales fotografías en las que se observan lesiones y capturas de conversaciones de WhatsApp que, de acuerdo con su versión, mantuvo con el jugador y con su madre. En una de esas conversaciones, la persona que sería la madre de Morales expresa: "Me pongo en el lugar como mujer, lo siento en el alma y te pido disculpas".

En su publicación, Karen explicó las razones que la llevaron a hacer pública la situación. "Nunca imaginé tener que hacer público algo así. Me cuesta muchísimo escribir estas palabras y todavía siento miedo, vergüenza y dolor. Pero entendí que el silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre", escribió.

Según su relato, durante el tiempo que mantuvo la relación habría atravesado episodios de violencia física, psicológica y verbal. La mujer aseguró que fue golpeada, agredida y amenazada, y que en algunas oportunidades habría sido encerrada en la vivienda para evitar que se fuera.

También afirmó haber recibido intimidaciones cuando intentó avanzar con una denuncia y sostuvo que personas del entorno familiar del futbolista le habrían advertido sobre las consecuencias de hacerlo público.

"Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo", expresó Karen, quien remarcó que decidió contar su experiencia luego de meses de silencio.

Gonzalo Morales fue denunciado por violencia de género: los chats

Los chats entre Karen y Gonzalo:

El comunicado de Barracas Central

Ante la difusión de la acusación, Barracas Central emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia de género y señaló que aguardará la confirmación de la existencia de una denuncia formal y el avance de las actuaciones judiciales antes de determinar las medidas institucionales que correspondan.

"El Club Atlético Barracas Central informa que está al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran al futbolista Gonzalo Morales. La institución manifiesta su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género y reafirma su compromiso con el respeto, la igualdad, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo.

Asimismo, el club se encuentra siguiendo de cerca la evolución de la situación y, una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes, colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario.

Barracas Central actuará con la responsabilidad, la prudencia y el compromiso que las circunstancias requieren, siempre en resguardo de los principios y valores que representa la institución".

Noticias relacionadas

Licha Martínez, en contra de la campaña antiargentina.

Lisandro Martínez se mostró en contra de la campaña antiargentina: "Tengo un poquito de bronca"

Vincic tuvo una importante influencia en la final tras la roja a Enzo Fernández.

Se retiró Slavko Vincic, el árbitro que dirigió la final del Mundial entre Argentina y España

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.
play

El Vasco Arruabarrena hizo autocrítica tras la goleada de Riestra a Boca: "El responsable soy yo"

Lisandro Martínez fue declarado ciudadano ilustre en Gualeguay.

"Quiero dejar mi legado en el fútbol": el emotivo discurso de Lisandro Martínez en Gualeguay

Boca perdió con Deportivo Riestra.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota contra Deportivo Riestra

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.

El emotivo mensaje de Scaloni tras el Mundial 2026: "Los jugadores son mis guerreros"

Rating Cero

La intérprete sigue en el ojo de la tormenta por su reposteo tras la final del Mundial.

Rosalía se cruzó con un argentino en Chile y esta fue su reacción después de las críticas

La influencer recurrió al programa de Asistencia Médica para Morir (MAID) vigente en Canadá.

Conmoción: murió una tiktoker tras batallar contra el Alzheimer

Este lunes se conocerá quién será el participante que abandonará la casa.

Se conoció quién sería el nuevo eliminado de Gran Hermano este lunes 27 de julio

Murió Claudio Gabriel Fernández, reconocido actor, director, docente y gestor cultural

Murió Claudio Gabriel Fernández, reconocido actor, director, docente y gestor cultural

¿Todo mal con Telefe?

Tajante decisión de Telefe: levantaron un programa a minutos de salir al aire

Hace poco más de un año también había despedido a su madre.

Quién era Duilio, el hermano desconocido de Nicolás Cabré que murió a los 47 años

últimas noticias

La intérprete sigue en el ojo de la tormenta por su reposteo tras la final del Mundial.

Rosalía se cruzó con un argentino en Chile y esta fue su reacción después de las críticas

Hace 13 minutos
La trama de los discursos de odio y el poder de los algoritmos.

"Campaña antiargentina": la explicación de un politólogo sobre el poder de los algoritmos

Hace 15 minutos
play

En conferencia con Caputo, Georgieva destacó que la inflación disminuyó y "se superaron las metas del programa" del FMI

Hace 15 minutos
La estación Malabia fue evacuada tras el incidente.

Tragedia en la Línea B de subte: un hombre fue arrollado por una formación

Hace 17 minutos
Claudia Sheinbaum desmintió las acusaciones de Milei.

Sheinbaum cruzó a Milei, tras acusarla de financiar una campaña antiargentina: "Es falso"

Hace 33 minutos