"Jugadores...": la insólita canción que despertó la bronca de Messi y De Paul en Inter Miami

El conjunto que conduce el capitán de la Selección argentina le iba ganando 2-0 a Portland Timbers, pero ello no evitó que una parte de la gente cantara una versión del cantito que habitualmente se utiliza para insultar a los futbolistas.

Inter Miami ganó por primera vez en el nuevo estadio y lo que pudo haber sido una noche de festejos terminó con el enojo de Lionel Messi contra los hinchas por un insólito cántico a los jugadores.

Torneo Apertura: cuánto deberá gastar un hincha de River para viajar a Córdoba por la final ante Belgrano

Las Garzas se impusieron por 2 a 0 ante Portland Timbers en la Major League Soccer (ML) con los goles del propio capitán y Germán Berterame, pero en pleno encuentro los simpatizantes del elenco rosa comenzaron a cantar la famosa canción “jugadores…”, que habitualmente se utiliza para insultar a los futbolistas.

Sin embargo, la entonación y reclamo iba por otro lado: “Jugadores respeten a la hinchada, saluden a la gente que no le piden nada” . Esta exigencia se debe a que después de perder el clásico de Florida ante Orlando City, se profundizó una bronca que venía desde hace tiempo. Pese a ese presente, l os fans reclamaban un saludo o un reconocimiento que los acompaña cada semana, pero eso no ocurrió como imaginaban.

La reacción de Messi dentro del campo de juego fue inmediata y se viralizó: primero se detuvo para intentar entender qué decían y, sin poder creer lo que estaba escuchando, el capitán hizo el famoso gesto del “montoncito”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jarm21/status/2056163710788329842&partner=&hide_thread=false La barra de Inter Miami empezó con el grito de Jugadores y Messi no estaba contento.



El capitán le reclamó a la grada.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/kbjqhY0IeW — José Armando (@Jarm21) May 18, 2026

Ya sobre el final del encuentro, a espaldas del La Pulga, cuando estaba por ejecutar un tiro de esquina, pidió el aliento de la gente tocándose la estrella del escudo. Por su parte, una vez consumada la victoria, cuando algunos jugadores terminaron aplaudiendo a la afición, aunque el campeón del mundo volvió a desaprobar la actitud de los hinchas: se fue mirando a la tribuna y con la mano les decía que “no”, repudiando el reclamo.

Embed RODRIGO DE PAUL PIDIÓ ALIENTO Y SE SEÑALÓ EL ESCUDO DE INTER MIAMI. pic.twitter.com/waPS5DkbBF https://t.co/YeUmKmze6V — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 18, 2026

El reclamo de “La Familia”, los hinchas de Inter Miami a los jugadores

Después del insólito intercambio entre los hinchas y jugadores durante la victoria de Inter Miami frente a Timbers, los referentes de “La Familia”, el grueso de los fanáticos explicó las exigencias que pedían.

“Estamos en huelga porque nos gustaría que después del partido, no importa si ganan, pierden o empatan el equipo, vengan a saludarnos, por favor. Estamos aquí, trabajamos como loco, hacemos todo lo que podemos hacer y queremos un poquito de gratitud”, explicó el Tato haciendo el gesto de aplausos.

Por su parte, otro de los referentes aseguró que están “desde el primer día apoyando” y quieren que “por lo menos nos saluden y agradezcan todo el esfuerzo que hacemos en las previas”.