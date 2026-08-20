Yanina Latorre destruyó a La Reini después de que le dijera "vieja gagá": "Es una mentirosa" La conductora del ciclo de América no se guardó nada y salió furiosa a responderle en vivo. Agregar C5N en









Yanina Latorre le respondió a la influencer.

Yanina Latorre atacó con los tapones de punta luego de que Sofía "La Reini" Gonet la tratara de "gagá", una persona mayor que muestra signos de confusión por la edad. "Le divierte inventar, es una mentirosa y una maleducada", aseguró la conductora durante un furioso descargo en vivo.

Todo comenzó a partir de un rumor que vinculaba sentimentalmente a La Reini con Diego Leuco. Latorre aseguró que había sido la propia influencer quien le había hablado de un supuesto acercamiento con el periodista. Sin embargo, cuando le preguntaron públicamente por esa versión, Gonet negó haber tenido algo con él: "Estoy soltera, célibe y retirada. Jamás me besé con él. No me parece atractivo".

Sofía Gonet otra vez en el ojo de la tormenta. A su vez, sostuvo que la conductora había interpretado mal una conversación privada entre ambas y lanzó una frase que terminó de encender el conflicto: aseguró que Yanina "debe andar gagá" y que jamás le había dicho que estuviera con Leuco. "Le dije que estaba teniendo citas con una persona. Capaz se confundió con Leuco porque está gagá", reiteró.

Yanina Latorre atendió a La Reini en su programa: "Mentirosa y maleducada" El comentario llegó rápidamente a oídos de Latorre, quien decidió responderle al aire de SQP. "No me molesta que me diga gagá, lo tomo de quien viene. Ella misma dice que es mentirosa. No digo que si estuvo o no con Leuco, digo que ella me contó", arrancó.

Después disparó sin piedad: "Si me cargó, si me mintió para que lo repita, no sé. Pero si hay algo que no estoy es gagá. Quiere que le conteste. A ella le divierte inventar. Que te diga gagá no está bueno porque te trata de tarada. Es una maleducada que agrede mucho a la gente".