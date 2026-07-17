El gesto de River en apoyo a la Selección argentina: salió a la cancha con la camiseta albiceleste A dos días de la gran final del Mundial 2026 frente a España, los jugadores del Millonario ingresaron al campo de juego con la camiseta de la Scaloneta en el partido frente a Aldosivi por Copa Argentina en Salta. Por Agregar C5N en









La camiseta de la Selección en el vestuario Millonario.

En una noche cargada de emoción en el norte del país, River Plate sorprendió a todos los presentes en el Estadio Padre Martearena de Salta. Antes del pitazo inicial en el duelo frente a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina, el plantel millonario decidió saltar al campo de juego con la camiseta oficial de la Selección Argentina.

La iniciativa surgió en un contexto de absoluta fiebre mundialista, a menos de 48 horas de que la Scaloneta se enfrente a España en el MetLife Stadium para defender el título mundial. Con este homenaje, el club de Núñez buscó reflejar el clima de unión total que atraviesa el fútbol local antes de la gran cita del domingo. Los jugadores desplegaron la clásica camiseta a bastones celestes y blancos, el mismo modelo que utilizará el equipo de Lionel Scaloni ante los europeos.

Con Argentina en el corazón



Esta noche, River saldrá a la cancha con la camiseta de nuestra Selección, que se prepara para la final del Mundial en Estados Unidos. pic.twitter.com/tfn8g9F3Vi — River Plate (@RiverPlate) July 17, 2026 Desde las redes sociales oficiales de la institución, River compartió imágenes del vestuario donde las dos camisetas descansaban en sintonía, acompañadas por un sentido mensaje de aliento: "Esta noche, River saldrá a la cancha con la camiseta de nuestra Selección, que se prepara para la final del Mundial". El gesto no tardó en volverse viral entre hinchas de todos los equipos.

Mientras el país tiene la cabeza puesta en Estados Unidos, el fútbol local retoma su actividad con este cruce que marca el inicio del segundo semestre para el Millonario, donde llegaron varios refuerzos. Se sumaron Mauro Arambarri (desde Getafe), Giovanni González (desde Krasnodar de Rusia) y también Lucas Beltrán (Fiorentina) y Rafael Santos Borré (Inter de Porto Alegre), dos viejos conocidos. En tanto, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, flamante incorporación, son dos de los jugadores que se sumarán cuando terminen su participación en la Copa del Mundo con la Selección, después de la gran final contra España (que será este domingo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey).