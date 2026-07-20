Mundial 2026: cuánta plata recibirán Boca y River por la presencia de Paredes y Montiel en la Selección argentina

La FIFA había informado que a lo largo de la competencia iba a repartir 355 millones de dólares entre las instituciones que aportaron futbolistas al torneo. No solo el Xeneize y el Millonario se verán beneficiados por este premio, aunque sí serán los que más dinero van a percibir.

River y Boca son los clubes argentinos que más recibirán ya que tiene jugadores que disputaron la final del Mundial.

La Selección llegó a la final del Mundial y eso le generó un ingreso millonario , pero también fue importante para los clubes argentinos que aportaron jugadores no solo a Argentina, sino también al resto de las Selecciones sudamericanas, que también recibirán un ingreso por cada jugador.

Mario Pergolini se mostró enojado y reveló lo que menos le gustó de la final del Mundial 2026: "Ojalá lo prohíban"

Además de la Albiceleste, Ecuador, Paraguay, Colombia y Uruguay son los países que contaron con jugadores que son parte del torneo nacional y participaron de la Copa del Mundo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá para disputar la Copa del Mundo, aportando así un total de 18 futbolistas que militan en el ámbito local.

Según se estableció, FIFA entregará 11 mil dólares diarios por futbolista, es decir, desde el inicio de la concentración hasta donde llegue su seleccionado, para cada equipo a manera de compensación. “Se repartirán 355 millones de dólares a los clubes, una cantidad récord, por ceder a sus jugadores”, expresó el presidente de la Federación, Gianni Infantino.

De esta manera, a través del Programa de Ayudas a Clubes, se compensará a las instituciones que cedieron jugadores para la Copa del Mundo, que se calcula según la cantidad de titulares convocados y los días que permanezcan afectados al torneo, por lo que los equipos que lleguen más lejos recibirán mayores montos.

En ese sentido, River y Boca serán las instituciones más beneficiados por la presencia de futbolistas en la Albiceleste, aunque otras instituciones de la Liga Profesional también recibirán dólares por jugadores que representaron a distintos países.

Cuáles son los futbolistas que jugaron el Mundial 2026

River: Gonzalo Montiel (Argentina), Matías Viña (Uruguay), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (Colombia), Kendry Páez (Ecuador) y Matías Galarza Fonda (Paraguay)

Gonzalo Montiel (Argentina), Matías Viña (Uruguay), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (Colombia), Kendry Páez (Ecuador) y Matías Galarza Fonda (Paraguay) Boca: Leandro Paredes (Argentina)

Leandro Paredes (Argentina) Independiente: Santiago Arias (Colombia) y Gabriel Ávalos (Paraguay)

Santiago Arias (Colombia) y Gabriel Ávalos (Paraguay) Huracán: Hernán Galíndez y Jordy Caicedo (Ecuador)

Hernán Galíndez y Jordy Caicedo (Ecuador) Rosario Central: Jaminton Campaz (Colombia)

Central: Jaminton Campaz (Colombia) Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera (Uruguay)

de La Plata: Fernando Muslera (Uruguay) Vélez: Álvaro Montero (Colombia)

Álvaro Montero (Colombia) San Lorenzo: Orlando Gill (Paraguay)

Orlando Gill (Paraguay) Lanús: José María Canale (Paraguay)

José María Canale (Paraguay) Talleres de Córdoba : Alejandro Maidana (Paraguay)

: Alejandro Maidana (Paraguay) Independiente Rivadavia: Alex Arce (Paraguay)

Cuánto dinero recibirán los clubes del fútbol argentino por los aportes a las Selecciones

Según se indicó, los pagos se calcularán por cada jugador y por día, teniendo en cuenta “tanto la inclusión en la convocatoria como los minutos de juego”. “Se prevé una asignación mínima de 5000 dólares por jugador y día, aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo”, indicaron.

En esa línea, de ese monto, 250 millones serán distribuidos entre los clubes que cedieron jugadores para la fase final de la Copa del Mundo, mientras que otros 100 millones estarán destinados a compensar la participación de futbolistas durante las Eliminatorias (2.360 dólares por cada titular).

River es el club que más dinero recibirá ya que aportó 7 futbolistas por lo que suma un ingreso estimado de 35.000 dólares diarios cuando todos permanecían en competencia. A eso hay que sumarle las instancias siguientes a medida que cada Selección fue pasando de fase. Por lo que se estima que el Millonario recibirá un ingreso aproximado de 735 millones de dólares.

Por haber llegado a la final, en ese sentido, Boca tendría un ingreso aproximado de US$ 260 mil por la estadía de Paredes en la Copa del Mundo.

Por su parte, el resto de los clubes Rosario Central, Vélez, Estudiantes, San Lorenzo, Lanús, Talleres e Independiente Rivadavia, tienen garantizado un piso cercano a los 2.4 millones de dólares.