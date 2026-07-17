17 de julio de 2026 Inicio
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A qué hora juega River vs. Aldosivi, por la Copa Argentina: formaciones y cómo verlo en vivo

El Millonario se mide con el Tiburón en el estadio Padre Martearena de Salta en busca de los octavos de final, donde ya espera Independiente Rivadavia de Mendoza.

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River vs. Aldosivi

River vs. Aldosivi, en Salta.

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El segundo semestre de River de Eduardo Coudet comienza con el duelo frente a Aldosivi por los 16avos de la Copa Argentina, en la previa de lo que será el debut en el torneo local, en el estadio Padre Martearena de Salta. El ganador pasará a octavos y enfrentará a Independiente Rivadavia.

El reconocimiento del club a Franco Armani.
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El Millonario viene de igualar 2 a 2 en un amistoso contra Flamengo en Portugal, donde Sebastián Driussi marcó dos goles, justo antes de lesionarse. Ante esta situación, el Chacho todavía no confirmó el equipo y tiene dudas en el ataque. Su intención era dejar a los refuerzos Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré en el banco, pero ahora deberá definir.

Una de las opciones que maneja es tener a Facundo Colidio y Joaquín Freitas, pero puede que ingresen uno de los dos refuerzos. Con la salida de Franco Armani, Santiago Beltrán ya se quedó con el arco y llega con confianza.

Por su parte, Aldosivi quiere dejar atrás el primer semestre donde no consiguió ninguna victoria en el torneo Apertura e intentará bajar a River. Israel Damonte sabe que el principal objetivo del club es permanecer en primera división.

El equipo de Mar del Plata alcanzó esta instancia tras vencer a San Miguel por 3 a 2 con goles de Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Alan Alejandro Sosa.

River vs. Aldosivi: a qué hora es y dónde verlo en vivo

  • Hora: 21.45
  • Televisión: TyC Sports
  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Estadio: Padre Martearena (Salta)

River vs. Aldosivi: probables formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

  • Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Agustín Palavecino, Alan Sosa, Matías Godoy; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
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