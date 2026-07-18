18 de julio de 2026 Inicio
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El enojo de Eduardo Coudet tras la eliminación de River en la Copa Argentina: "Fue un papelón"

El entrenador se mostró dolido por la sorpresiva caída 3-1 ante Aldosivi en Salta. Explicó que el equipo "no transmitió lo que tiene que transmitir dentro del campo de juego" y pidió "tiempo de trabajo" con los refuerzos de cara al debut del Torneo Clausura ante Barracas en el Monumental.

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Coudet y un comienzo complicado con River en el semestre. 

Coudet y un comienzo complicado con River en el semestre. 

El entrenador de River, Eduardo Coudet, mostró un fuerte enojo en conferencia de prensa luego de la histórica derrota de su equipo ante Aldosivi por 3-1 en dieciseisavos de la Copa Argentina. “Tenemos que ser realistas: de parte nuestra fue un papelón”, expresó el DT, previo a explicar que el equipo "no transmitió lo que tiene que transmitir dentro del campo de juego" y pidió "tiempo de trabajo" con los refuerzos.

Un River perdido en la cancha cayó ante Aldosivi por los 16avos de la Copa Argentina. 
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El Millonario debutará en el Torneo Clausura el domingo 25 de julio ante Barracas en el Monumental. Con la sorpresiva derrota, se cortó una de las vías más directas para clasificar a la Copa Libertadores 2027, chance que también dejó pasar a finales de mayo, cuando River perdió en Córdoba la final del Apertura ante Belgrano.

El duelo ante el Tiburón apareció incómodo para Coudet en el calendario, que debió afrontar el primer partido oficial luego de una pretemporada en Alicante, España, donde solo jugó un amistoso ante Flamengo (empate 2-2). Debido al Mundial 2026, el semestre quedó chico en fechas y la única ventana disponible para la disputa del duelo por Copa Argentina era la programada para la viernes 18 de julio.

Rafael Santos Borre, una de las nuevas caras ofensivas de River para el segundo semestre de 2026

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“Tenemos que ser realistas: lo de hoy de parte nuestra fue un papelón. No le encuentro otra palabra, más allá de respetar a todos los rivales. Siento que el equipo hoy no transmitió lo que tiene que transmitir dentro del campo de juego. No me gustó nada”, indicó Coudet en conferencia de prensa.

Luego analizó que "excusas podemos buscar un montón, pero la realidad es que no podemos mostrar esta imagen y no es lo que veo en la semana". "No sé por qué nos cuesta tanto ejecutar lo que trabajamos en los partidos. Hay que trabajar y encontrar soluciones. Después de hacer el partido que hicimos, tenemos que hacernos responsables”, agregó.

De cara al segundo semestre, donde el hincha millonario le exigirá ganar un título, Coudet espera que el equipo se reponga a la derrota con un buen trabajo futbolístico: “Tenemos la intención de armar algo bueno, algo lindo, que la gente se sienta identificada con el equipo y para eso necesitamos completar el mercado".

"En una semana estamos compitiendo otra vez porque el torneo local, en cancha de River, y hay que saber el lugar en el que estamos, el club que estamos. Hay que ser valientes y revertir esta imagen porque fue muy pobre”, completó.

El resumen de la sorpresiva derrota de River ante Aldosivi por Copa Argentina

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