Choque múltiple, vuelco y dos heridos en Balvanera: el conductor se dio a la fuga

El siniestro ocurrió en Rivadavia y Juan José Paso. Según testigos, el Chevrolet Cobalt impactó primero con un Chevrolet Prisma, en el que viajaban dos personas, luego con un Chevrolet Corsa que estaba estacionado y terminó volcado sobre la avenida.

El Chevrolet Cobalt habría cruzado el semáforo en rojo por Rivadavia. 

Un fuerte choque y vuelco ocurrió durante las primeras horas del día sábado en Balvanera, un Chevrolet Cobalt colisionó con dos autos y terminó volcando sobre la avenida. Al menos dos personas resultaron heridas y el conductor se escapó de la escena.

Por qué hay personas que se parecen físicamente y no tienen vínculo familiar: qué dice la ciencia

Según testigos, el choque ocurrió cerca de las 6 de la mañana en el cruce de Rivadavia y Juan José Paso. Cuando un coche modelo Chevrolet Cobalt, que venía cortando semáforos por la avenida, impactó contra un Chevrolet Prisma blanco.

Por el fuerte impacto, el Prisma terminó subido sobre la vereda, mientras que el Cobalt chocó a un Chevrolet Corsa que estaba estacionado y volcó. El conductor, lejos de brindar ayuda, se escapó caminando de la escena.

En el Chevrolet Prisma viajaban dos personas, una pasajera y el chofer que trabajaba con aplicaciones de viaje, ambos fueron atendidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), también se presentaron en el lugar Personal de Bomberos de la Ciudad.

La mujer que estaba a bordo del Prisma fue trasladada al Hospital Ramos Mejía con diagnóstico de politraumatismos.

Atención usuarios: cortes de luz programados para el domingo 14 de diciembre

