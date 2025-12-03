3 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El ascenso, de luto: declararon con "muerte cerebral" a Santiago Fredes, entrenador de Luján, tras una descompensación en un partido

El DT había sido derivado al Sanatorio Austral de Pilar, donde se lo diagnosticó con síndrome de Guillain-Barré, tras el accidente que sufrió en el partido ante JJ Urquiza, el pasado miércoles 26 de noviembre.

Por
Santiago Fredes.

Santiago Fredes.

Redes sociales

El entrenador de Luján, Santiago Fredes, fue declarado con "muerte cerebral" a sus 35 años luego de haber sufrido una descompensación durante un amistoso ante J.J. Urquiza. El club confirmó la noticia y le dedicó unas sentidas palabras. El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, expresó su pésame.

Ezequiel Zeballos es una figura juvenil del fútbol argentino. 
Te puede interesar:

El look relajado del Changuito Zeballos para un rato libre con amigos

A través de un comunicado, el club Luján informó " con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral. El Pulga nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona”.

Será recordado como una persona que, como cada uno de nosotros, llevó a Luján muy fuerte en el corazón. Su entrega, su pasión, su sentido de pertenencia y su calidad humana quedarán guardadas para siempre en la memoria y cariño de toda la gente que lo conoció”, agregó.

El partido se había desarrollado el miércoles en el amistoso y, tras sentirse mal, fue derivado al Sanatorio Austral de Pilar donde se le diagnosticó el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico que afecta al sistema nervioso.

Fredes era el DT, pero también fue jugador hasta 2024. Semanas atrás había firmado la renovación del contrato e iba a estar al frente hasta la temporada 2026.

Chiqui Tapia despidió a Santiago Fredes, el DT de Luján, que falleció tras una descompensación

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, expresó su sentido pésame: "Qué triste noticia la partida de Santiago Fredes. Mi más sincero pésame y un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos. También a todos los integrantes del Club Luján, quienes sin duda sienten profundamente esta pérdida. Que en paz descanses, Pulga".

Mientras que, la AFA publicó: “La Asociación del Fútbol Argentino lamenta con tristeza la partida física de Santiago Fredes, entrenador de Luján, y le envía sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la institución”.

Noticias relacionadas

Los Pumas ya conocen a sus rivales para el Mundial de Rugby Australia 2027.

Se sortearon los grupos del Mundial de Rugby 2027: quiénes serán los rivales de Los Pumas

Messi y Müller, dos figuras mundiales, se enfrentarán en la final de la MLS.

"Te cazaré de nuevo": la frase de Müller a Messi que encendió la previa de la final de la MLS

Lionel Messi tiene su faceta empresarial.

Lionel Messi sufrió un revés económico: su empresa inmobiliaria tuvo pérdidas millonarias

Con 352 goles en 518 partidos es considerado uno de los mejores delanteros de la historia.

Quién es el mejor delantero de la historia para Gabriel Batistuta

Yuki Tsunoda no seguirá más en Red Bull y será reemplaza por Isack Hadjar 

No hay renovación: uno de los pilotos más importantes de la Fórmula 1 no seguirá en 2026

Los cuatro clasificados a las semifinales del Torneo Clausura 2025

Torneo Clausura: se confirmó cuándo jugarán Boca - Racing y Gimnasia - Estudiantes

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, una serie televisiva estadounidense que está siendo tendencia, se trata de Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, una producción estreno que captó la atención de miles de televidentes. 
play

Qué cuenta Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, la serie documental que es de lo más visto de Netflix

Wonder Man se estrena en Disney+ el 27 de enero de 2026.

Marvel cambiará a un villano clave en su próxima serie: de quién se trata

La ex Gran Hermano y madre de gemelas no pudo evitar el quiebre emocional al recibir una sorpresa de último momento que la tomó completamente desprevenida. Su reacción fue grabada y conmovió a sus seguidores.
play

Daniela Celis se emocionó hasta las lágrimas tras una fuerte noticia y lo mostró en redes

La modelo y empresaria tiene 37 años.

Ivana Figueiras fue internada tras el escándalo con Darío Cvitanich y Chechu Bonelli: qué pasó

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

Los famosos lograron una amistad que atraviesa la pantalla del certamen de cocina.

Maxi López reveló el secreto de Wanda Nara para salir perfecta: "Tiene un..."

últimas noticias

Nicole Nahiara Mena está detenida acusada de matar a apuñaladas a su novio

Crimen en Remedios de Escalada: prisión preventiva a la joven que mató a su novio

Hace 5 minutos
McDonalds reafirma su compromiso con la inclusión laboral: emplea a más de 2 mil personas con discapacidad

McDonald's reafirma su compromiso con la inclusión laboral: emplea a más de 2 mil personas con discapacidad

Hace 10 minutos
El caso de este hombre que tenía gendes dolores de panza y recibió un diagnóstico que sorprendió a todos

Tenía un dolor de panza constante por comer elementos inesperados pero el verdadero diagnóstico era otro: qué sucedió

Hace 19 minutos
play

Protesta de los trabajadores del INTI en la General Paz: tensión por incidentes con Policía

Hace 23 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una serie televisiva estadounidense que está siendo tendencia, se trata de Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, una producción estreno que captó la atención de miles de televidentes. 

Qué cuenta Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, la serie documental que es de lo más visto de Netflix

Hace 26 minutos