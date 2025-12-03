El ascenso, de luto: declararon con "muerte cerebral" a Santiago Fredes, entrenador de Luján, tras una descompensación en un partido El DT había sido derivado al Sanatorio Austral de Pilar, donde se lo diagnosticó con síndrome de Guillain-Barré, tras el accidente que sufrió en el partido ante JJ Urquiza, el pasado miércoles 26 de noviembre. Por + Seguir en







Santiago Fredes. Redes sociales

El entrenador de Luján, Santiago Fredes, fue declarado con "muerte cerebral" a sus 35 años luego de haber sufrido una descompensación durante un amistoso ante J.J. Urquiza. El club confirmó la noticia y le dedicó unas sentidas palabras. El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, expresó su pésame.

A través de un comunicado, el club Luján informó " con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral. El Pulga nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona”.

“Será recordado como una persona que, como cada uno de nosotros, llevó a Luján muy fuerte en el corazón. Su entrega, su pasión, su sentido de pertenencia y su calidad humana quedarán guardadas para siempre en la memoria y cariño de toda la gente que lo conoció”, agregó.

El partido se había desarrollado el miércoles en el amistoso y, tras sentirse mal, fue derivado al Sanatorio Austral de Pilar donde se le diagnosticó el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico que afecta al sistema nervioso.

Fredes era el DT, pero también fue jugador hasta 2024. Semanas atrás había firmado la renovación del contrato e iba a estar al frente hasta la temporada 2026.