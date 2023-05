Selección argentina vs Uzbekistán por el Mundial Sub20.

La Selección argentina debuta ante Uzbekistán en el Mundial Sub 20 que se disputa en Argentina . El partido pertenece a la fase de grupos y se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades a las 18. La apertura del certamen se disputará entre medio de este partido y el de Guatemala frente a Nueva Zelanda que es a las 15.

La Selección Sub 20 llegó a Santiago del Estero y generó furor

En cuanto a lo futbolístico, el DT volvió para disputar el certamen, pero había renunciado en primera instancia. En la búsqueda de la séptima corona, fueron confirmados 21 jugadores, pero no pudieron estar Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz, quienes no pudieron ir tras no ser liberados por sus clubes.

Javier Mascherano

Antes del debut se disputaron dos amistosos, ambos con triunfo: goleada 4 a 0 a República Dominicana y 2 a 1 frente a Japón. De no mediar inconvenientes, se repetirán los mismos once que jugaron ese partido.

Por su parte, Uzbekistán tiene un buen presente porque llegan al certamen tras ser campeones continentales. La final la ganaron ante Irak por 1 a 0. Será la quinta vez que la selección esté presente en el Mundial Sub 20. En 2013 y 2015 llegaron a cuartos de final y buscan superar la marca.

Luego de este partido, Argentina enfrentará a Guatemala el martes 23 a las 18, mientras que Uzbekistán hará lo propio ante Nueva Zelanda ese mismo día pero a las 15.

Horario y dónde ver en vivo Selección argentina y Uzbekistán

El encuentro comenzará a las 18 del sábado y se podrá ver por TV Pública, uno de los cinco canales de aire, pero también por cable con TyC Sports y DirecTV Sports. También está disponible por las plataformas web.

Selección argentina y Uzbekistán: formaciones

Argentina: Federico Gómes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez, Valentín Barco; Ignacio Miramón, Máximo Perrone, Valentín Carboni; Brian Aguirre, Alejo Véliz y Marías Soulé. DT: Javier Mascherano.

Uzbekistán: Otabek Boymurodov; Jakhongir Urozov, Abdukodir Khusanov, Izzatillo Pulatov; Bekhruz Askarov, Umarali Rakhmonaliev, Nodir Abdurazzakov, Abbosbek Fayzullaev, Sherzod Esanov; Pulatkhuja Kholdorkhonov y Shakhzod Nematjonov. DT: Ravshan Khaydarov.