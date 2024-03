Argentina - Primera Nacional: Nueva Chicago vs Def. Unidos Fecha 7

Argentina - Primera Nacional: Gimnasia (Mendoza) vs Atlanta Fecha 7

Nueva Chicago consiguió sólo un punto en su último partido frente a Dep. Madryn, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 2 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Def. Unidos llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Gimnasia (Mendoza). En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 3.

Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. Nueva Chicago ha mantenido una racha impresionante en el estadio República de Mataderos, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles. A Def. Unidos le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 3 visitas no ha podido sumar un solo punto.

Se repartieron puntos en los últimos 2 duelos y el historial del torneo sólo registra empates entre ellos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de agosto, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Bryan Ferreyra.

Próximos partidos de Nueva Chicago en Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024

Fecha 8: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Colón: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Def. Unidos en Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024

Fecha 8: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Brown (Adrogué): Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Horario Nueva Chicago y Def. Unidos, según país

Argentina y Chile (Santiago): 18:45 horas

Colombia y Perú: 16:45 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:45 horas

Venezuela: 17:45 horas

