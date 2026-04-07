Jugó en Vélez, luego se fue a México y a Europa a probar suerte, volvió a un grande de Argentina y se retiró muy joven El exmediocampista encontró otra forma de seguir vinculado al deporte. Su experiencia ahora se vuelca en la formación y representación de jugadores. Por + Seguir en







Luego de alejarse de la actividad profesional, Razzotti orientó su carrera hacia la formación en gerencia deportiva. Redes sociales

Un mediocampista surgido en Vélez tuvo una carrera con pasos por Sudamérica y Europa.

Integró planteles campeones a nivel local y llegó a vestir la camiseta de la selección argentina.

Su recorrido incluyó experiencias en Perú, Colombia, Rumania y Brasil.

Decidió retirarse a los 32 años y orientarse a la gestión deportiva. La carrera de Franco Razzotti permite ver el recorrido de un jugador que surgió en el fútbol argentino con proyección y logró consolidarse en la primera división antes de iniciar una etapa marcada por cambios de club y experiencias en el exterior. Su paso por distintas ligas y contextos competitivos le permitió sumar recorrido, aunque también lo llevó a tomar decisiones importantes en momentos clave de su trayectoria.

Formado en Vélez, el mediocampista fue parte de equipos que lograron títulos a nivel local y supo ganarse un lugar en uno de los mejores planteles del fútbol argentino de los últimos años. Con el correr del tiempo, su carrera se extendió hacia otros países, con pasos por Sudamérica y Europa.

Franco Razzotti Redes sociales Franco Razzotti y su paso por el futbol Nacido el 6 de febrero de 1989 en Buenos Aires, Razzotti se formó en Vélez Sarsfield y debutó en Primera División el 4 de mayo de 2005 en un triunfo ante Lanús. En sus primeros años tuvo poca participación, pero en su regreso logró afianzarse y formó parte del plantel que conquistó el Torneo Clausura 2009 bajo la conducción de Ricardo Gareca. Más adelante, sumó títulos en el 2011 y 2012.

En 2008 tuvo su primera experiencia en el exterior con Sporting Cristal, donde disputó 45 partidos y colaboró en la clasificación a la Copa Libertadores 2009. Luego volvió a Liniers, donde acumuló minutos hasta su salida en 2013, cuando se incorporó a Independiente en la B Nacional, aunque su paso fue breve por inconvenientes económicos.

Su carrera continuó en Europa con el FC Vaslui, equipo que atravesó dificultades financieras y terminó descendiendo. Ese mismo año se sumó a Independiente Santa Fe, donde tuvo poca participación, aunque formó parte de un plantel campeón. Posteriormente jugó en el Deportivo Municipal, Defensores de Belgrano y el Clube de Regatas Brasil.

En 2017 llegó al Gualaceo Sporting Club, donde decidió poner fin a su etapa como futbolista profesional. A lo largo de su carrera acumuló más de 200 partidos oficiales y también tuvo una participación con la selección argentina en 2010, en un encuentro dirigido por Diego Maradona. Franco Razzotti Redes sociales Su vida después del retiro Luego de alejarse de la actividad profesional, Razzotti orientó su carrera hacia la formación en gerencia deportiva. Actualmente se desempeña en Sports Manager, una organización enfocada en la gestión y asesoramiento de futbolistas, donde aplica su experiencia adquirida en distintos contextos del fútbol. Además, mantiene vínculo con Vélez Sarsfield, institución en la que dio sus primeros pasos. En los últimos años participó en iniciativas relacionadas con el club y continúa ligado al deporte desde una perspectiva diferente, enfocada en el desarrollo de jugadores.