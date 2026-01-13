13 de enero de 2026 Inicio
Argentina Open 2026 con jugadores confirmados: quiénes son las figuras, cuándo se juega y dónde comprar las entradas

El torneo más importante del país a nivel tenis confirmó la lista de tenistas que participarán en el ATP 250 que se disputa en febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club del 7 al 15 de febrero.

El ATP 250 de Buenos Aires se jugará en febrero.

ATP Tour

A menos de un mes del evento tenístico del año en el país, el Argentina Open 2026 confirmó la lista de jugadores que participarán con la presencia de nueve tenistas top 50. Además, se confirmó que le brindarán una invitación al francés Gael Monfils que se retirará a fin de año. ¿Dónde conseguir las entradas?

El certamen se disputará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y marcará el inicio de la gira latinoamericana sobre polvo de ladrillo, para luego disputarse el ATP 500 de Río de Janeiro y el ATP 250 de Santiago.

Si bien, la mayoría de los nombres ya estaba confirmada, se lanzó de manera oficial. El máximo favorito y la figura del torneo será el N°5 del mundo, Lorenzo Musetti, pero también estarán el argentino Francisco Cerúndolo, el italiano Luciano Darderi, el campeón defensor Joao Fonseca y Sebastián Báez, entre otros.

Entre otras figuras se suman los italianos Lorenzo Sonego y Matteo Berrettini, pero uno de los atractivos principales, a pesar de que necesitó de una wild card para ingresar, es Gael Monfils. El francés había anunciado que será su última temporada en el circuito.

El torneo se jugará del 9 al 15, pero 7 y 8 se disputará la qualy con nombres destacados y la vuelta de Federico Coria al tenis luego de estar alejado por una lesión. Las entradas para los dos días de clasificación serán gratuitos, mientras que los boletos para el cuadro principal ya están disponibles.

Los tickets están disponibles en ticketek y se puede comprar por jornada diurna, nocturna, completa o abono para la semana. Además, brinda la posibilidad de abonarlo en cuotas sin interés.

La lista completa de jugadores del ATP de Buenos Aires

  1. Lorenzo Musetti (5)
  2. Francisco Cerúndolo (20)
  3. Luciano Darderi (24)
  4. João Fonseca (30)
  5. Sebastián Báez (39)
  6. Lorenzo Sonego (40)
  7. Daniel Altmaier (44)
  8. Camilo Ugo Carabelli (47)
  9. Alexandre Muller (50)
  10. Matteo Berrettini (56)
  11. Tomás Martín Etcheverry (61)
  12. Damir Dumhur (66)
  13. Francisco Comesaña (68)
  14. Pedro Martínez (71)
  15. Mariano Navone (74)
  16. Cristian Garin (80)
  17. Alejandro Tabilo (81)
  18. Filip Misolic (82)
