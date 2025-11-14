Angola vs Selección argentina: hora, TV y formaciones El equipo de Lionel Scaloni disputará su último compromiso internacional del año en el estadio 11 de noviembre, ubicado en Luanda. Por







La Albiceleste, con Messi, cierra el año ante el elenco africano. Getty Images

La Selección argentina disputará este viernes su último amistoso del año frente a Angola en el estadio 11 de noviembre de la ciudad de Luanda. El equipo dirigido por Lionel Scaloni contará con la presencia estelar del capitán, Lionel Messi.

Los actuales campeones del mundo llegan con buen ritmo y con victorias acumuladas en sus últimas presentaciones, ya que golearon 6-0 a Puerto Rico y superó 1-0 a Venezuela, resultados que consolidaron la confianza del plantel.

Para este compromiso, el entrenador se animó a probar futbolistas y a mezclar con algunos de los nombres que salen de memoria. El posible once inicial incluye a Gerónimo Rulli en el arco -Dibu Martínez no fue convocado-; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en el fondo; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y la opción entre Giovanni Lo Celso o Nicolás Paz en el mediocampo; y con Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada en el ataque.

Lionel Messi y Enzo Fernández A la baja de Enzo Fernández se sumaron Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, los tres futbolistas del Atlético Madrid que no pudieron completar los trámites sanitarios requeridos para viajar a África. Además, Leandro Paredes, quien iba a incorporarse luego del Superclásico, acordó con el cuerpo técnico quedarse en Argentina por molestias físicas.

Del otro lado estará Angola, que en sus últimos compromisos por las Eliminatorias africanas rumbo al Mundial, empató 0-0 con Camerún, igualó 2-2 ante Suazilandia y venció 3-1 a Mauricio, una muestra del crecimiento que el equipo intenta consolidar.