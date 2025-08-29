29 de agosto de 2025 Inicio
Uno por uno, todos los futbolistas de Boca que podrían cambiar de club a fin de año

El conjunto xeneize tendrá varias bajas confirmadas para fin de año: se desprenderá de jugadores que hoy no suman minutos.

Por
El recambio parece inminente y marcará el cierre de ciclo para varios protagonistas.

El recambio parece inminente y marcará el cierre de ciclo para varios protagonistas.

Instagram @milton_delgado05

Boca atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura 2025, con dos triunfos consecutivos que lo mantienen en la pelea por la clasificación y bien posicionado en la tabla anual. Pese a eso, mientras el equipo suma en la cancha, la dirigencia y el cuerpo técnico trabajan en paralelo en una reestructuración que traerá varias salidas antes de fin de año.

Cuatro incorporaciones que se pueden llegar a presentar como refuerzos.
Algunos contratos de peso están próximos a expirar y no serán renovados, lo que abre la puerta a un recambio profundo de cara a 2026. Entre los nombres que ya tienen decidido su futuro están Sergio Romero, uno de los sueldos más altos del plantel pero relegado en la consideración, y Cristian Lema, que continuará entrenándose en forma particular hasta diciembre.

Cristian Lema

Otros casos en revisión son los de Javier García, quien con 39 años es valorado por su rol en el vestuario más que por su presencia en el arco, y Frank Fabra, que luego de una década en el club finalizará su ciclo en la Ribera. También se definió que Ignacio Miramón no seguirá, ya que Boca no hará uso de la opción de compra y el mediocampista volverá al Lille de Francia.

Sergio Romero Javi García Boca Atlético Tucumán Fecha 1 Liga Profesional 2023

La lista de posibles bajas no termina con esos nombres. Desde el cuerpo técnico ven prescindibles a futbolistas como Lucas Blondel, Agustín Martegani y Lucas Janson, lo que podría aumentar el número de salidas. El recambio parece inminente y marcará el cierre de ciclo para varios protagonistas de los últimos años en el Xeneize.

Frank Fabra

Cuándo vuelve a jugar Boca por el Torneo Clausura 2025

Boca volverá a presentarse este domingo 31 de agosto frente a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El partido comenzará a las 14.30 (hora de Argentina) y tendrá a Sebastián Zunino como árbitro principal, con José Carreras a cargo del VAR.

El Xeneize llega motivado luego de su victoria 2-0 frente a Banfield en la Bombonera, resultado que le permitió afianzarse en la tabla y mantenerse en zona de clasificación a la Copa Libertadores. El equipo de Miguel Ángel Russo intentará extender su buen momento en Mar del Plata.

Boca vs Banfield

Aldosivi, en cambio, atraviesa un presente más complejo tras caer 1-0 ante Estudiantes en La Plata. Necesita sumar puntos para mejorar su posición en la tabla anual y buscará hacerse fuerte en condición de local.

El historial entre ambos equipos favorece claramente a Boca, que ganó siete de los diez duelos oficiales. Aldosivi logró dos victorias y apenas se registró un empate. En los últimos cinco enfrentamientos, el Xeneize se impuso en cuatro ocasiones, incluyendo el 2-1 de febrero de este año con goles de Luis Advíncula y Miguel Merentiel.

