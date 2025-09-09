9 de septiembre de 2025 Inicio
Alivio para Marcelo Gallardo: River puede contar con un futbolista clave para los próximos partidos

El Millonario se prepara para semanas intensas, que incluyen el torneo Clausura y los cuartos de final de la Copa Libertadores, y el entrenador suma un recambio que puede ser muy importante.

Gallardo necesita tener recambio para los próximos partidos de River.

Gallardo necesita tener recambio para los próximos partidos de River.

River se prepara para un mes de septiembre cargado: a los tres partidos por el Torneo Clausura 2025 ante Estudiantes, Atlético Tucumán y Deportivo Riestra se suman los dos encuentros por cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. En este contexto, Marcelo Gallardo se sintió un poco más aliviado al saber que recupera a un futbolista clave.

Se trata de Gonzalo "Pity" Martínez, que había sufrido una molestia en el isquiotibial derecho (en la zona de un anterior desgarro) en la previa del partido de vuelta de octavos ante Libertad. El mediocampista se sumó a los entrenamientos y ya fue autorizado por el cuerpo médico para volver a las canchas, por lo que el DT podrá incluirlo en las próximas convocatorias.

Si bien el Pity no es una figura indispensable, Gallardo sabe que deberá contar con la mayor cantidad de futbolistas posible, tanto titulares como suplentes, para afrontar la seguidilla de partidos que se vienen en las siguientes semanas. Martínez tiene experiencia en duelos mata-mata (es uno de los héroes de Madrid) y puede aportar su mentalidad ganadora al equipo.

Pity Martínez

El mediocampista no juega desde el 17 de agosto, cuando sumó 20 minutos en cancha en la victoria 4 a 2 frente a Godoy Cruz por el torneo local. Otros dos jugadores que Gallardo sigue de cerca son Facundo Colidio, que se recupera de una sobrecarga muscular en los isquiotibiales, y Sebastián Driussi, quien descansa el tobillo izquierdo tras el severo esguince que sufrió en el Mundial de Clubes.

Los números del Pity Martínez en River

Gonzalo "Pity" Martínez está transitando su segunda etapa en River. La primera duró cuatro años, entre enero de 2015 y enero de 2019: jugó 163 partidos, anotó 35 goles y repartió 34 asistencias. Ganó tres títulos locales y cinco internacionales, incluidas las Copas Libertadores de 2015 y 2018.

Tras pasar por Atlanta United y Al-Nassr, volvió a Núñez en agosto de 2023. Esta segunda etapa estuvo marcada por varias lesiones que le restaron continuidad. Hasta ahora, jugó 29 partidos, marcó dos goles y aportó seis asistencias, además de ganar el Trofeo de Campeones 2023.

