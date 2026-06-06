Cuáles son las ciudades de México que serán sedes en el Mundial 2026 y qué historia tienen

Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara recibirán los 13 partidos de la Copa del Mundo que se disputarán en suelo mexicano.

México será anfitrión de una Copa del Mundo por tercera vez, consolidándose así como el país que más mundiales albergó . La edición de 1970 quedó en la historia por ser la primera con alcance televisivo global, la primera organizada fuera de Europa y Sudamérica y la primera en permitir las sustituciones y utilizar tarjetas para sanciones. Repitió en 1986 y fue testigo de una de las mejores actuaciones individuales en la historia del certamen como la de Diego Maradona, que guió a la Selección a su segundo Mundial.

Para 2026 México recibirá partidos en tres sedes distintas. El Estadio Azteca , ubicado en CDMX , será el escenario principal. Aquí se jugará el partido inaugural del 11 de junio entre el país local y Sudáfrica. Fue inaugurado en 1966 y es considerado uno de los estadios más míticos del mundo ya que albergó las finales de 1970 y 1986, torneos en los que Pelé y Maradona se consagraron campeones del mundo con sus respectivas selecciones. Para esta edición atravesó un proceso de renovación que incluyó la modernización de sectores clave, la incorporación de tecnología de última generación y la mejora de los accesos y servicios para los espectadores. Gracias a estas reformas, el recinto tendrá capacidad para recibir a cerca de 83 mil personas .

Estadio Azteca El Estadio Azteca en Ciudad de México. Redes sociales

La ciudad de Monterrey también tendrá un papel destacado en el Mundial gracias al Estadio BBVA, hogar de Rayados y uno de los escenarios deportivos más modernos de América Latina. Fue inaugurado en 2015 y tiene una capacidad que supera los 53 mil espectadores. Cuenta con una infraestructura de primer nivel, tecnología avanzada y una propuesta arquitectónica que lo distingue por su imponente vista al Cerro de la Silla. Su ubicación estratégica, a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, lo convierte además en un punto clave para la llegada de miles de aficionados internacionales.

La última sede será Guadalajara, con el Estadio Akron como escenario de varios encuentros del torneo. Inaugurado en 2010, el recinto se destaca por su arquitectura innovadora, su enfoque sustentable y una capacidad cercana a los 50 mil espectadores. Considerado uno de los estadios más modernos de México, cuenta con la infraestructura y los servicios necesarios para recibir un evento de magnitud internacional. Además, la ciudad buscará aprovechar la llegada de miles de visitantes para mostrar su riqueza cultural, fortalecer su perfil turístico y consolidarse como uno de los destinos más atractivos del país durante la Copa del Mundo.

Estadio Akron, Guadalajara El moderno Estadio Akron, en Guadalajara. Redes sociales

Estas son las ciudades de México que serán sedes del Mundial 2026

El Estadio Azteca será el recinto con mayor protagonismo entre las sedes mexicanas de la Copa del Mundo. Además de recibir el inaugural, también albergará otros dos duelos de zona de grupos. Luego, recibirá un encuentro de dieciseisavos y uno de octavos, por lo que suma un total de 5 partidos.

Por su parte, el Estadio BBVA de Monterrey será escenario de 4 cotejos. Tres de ellos corresponden a la fase de grupos y uno pertenece a instancias de 16avos. de final, que enfrentará al 1° del grupo F (Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez) vs. el 2° del grupo C (Brasil, Marruecos, Haití y Escocia).

Estadio BBVA El Estadio BBVA, la casa de Rayados de Monterrey. Redes sociales

Por último, el Estadio Akron de Guadalajara, recibirá 4 partidos y todos serán correspondientes a la fase de grupos, de los cuales tres de ellos tendrán equipos latinoamericanos presentes. México vs. Corea del Sur el 18/6, Colombia vs. RD Congo el 23/6 y el más destacado que enfrenta a Uruguay contra España el 26 de junio.