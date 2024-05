Alarma en Brasil: tras la baja de su arquero, podría perder a otra de sus figuras para la Copa América

El comunicado publicado por la federación inglesa: “Lucas Paqueta, del West Ham United, ha sido acusado de mala conducta en relación con presuntas infracciones de las reglas E5 y F3 de la FA. El jugador ha sido acusado de cuatro infracciones de la Regla E5.1 de la FA en relación con su conducta en los partidos de la Premier League del club contra el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023; y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023″.

Lucas Paqueta gol Brasil Lucas Paquetá podría perderse la Copa América Conmebol

"Se alega que buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto o ocurrencia de estos partidos al buscar intencionalmente recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar el mercado de apuestas para que una o más personas para sacar provecho de las apuestas. Lucas Paqueta también ha sido acusado de dos infracciones de la Regla F3 de la FA con respecto a presuntos incumplimientos de la Regla F2 de la FA. La FA no hará más comentarios hasta la conclusión de este caso”, completa el texto.

El detalle que no pasó inadvertido para las autoridades es el hecho de que Paquetá fue amonestado en la totalidad de los cuatro partidos. Así las cosas, el futbolista tendrá tiempo hasta el 3 de junio para responder a las acusaciones.

Luego de que la noticia trascendiera en los medios de comunicación, el futbolista del West-Ham hizo un descargo en redes sociales en el que se mostró "sorprendido" por la decisión de la FA y negó rotundamente las acusaciones.

"Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido. Niego los cargos en su totalidad y lucharé con todo aliento para limpiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios", comentó.

paqueta

Lucas Paquetá había sido convocado por Doríval junior para la Copa América que se realizará en Estados Unidos.

Brasil perdió a su arquero titular para la Copa América

El director técnico de la Selección de Brasil, Dorival Junior, anunció este domingo que el arquero Ederson no podrá jugar la Copa América de Estados Unidos, que comenzará el 20 de junio, debido a la fractura sufrida en el rostro tras un choque con el defensor argentino Cristian Romero en la Premier League.

La lesión en la cuenca del ojo derecho se produjo el martes, cuando Manchester City le ganó 1-0 a Tottenham en un partido pendiente de la fecha 34 del campeonato de Inglaterra. A los 16' del segundo tiempo, el zaguero argentino fue a buscar un centro al área y con su pie derecho impactó en el rostro del guardameta brasilero, que debió ser reemplazado de inmediato por el alemán Stefan Ortega.

Ederson Cuti Romero

Tras realizarse estudios, se constató el inconveniente físico de Ederson, que lo dejó afuera de la definición del campeonato que este domingo ganó el equipo que dirige Pep Guardiola. Además, no podrá ser parte del torneo continental que se desarrollará en territorio norteamericano. De esta manera, Alisson será el encargado de custodiar el arco.

El entrenador de la Verdeamarela expuso la situación y confirmó que el reemplazante será Rafael, portero de San Pablo. Además, debido a la extensión de la lista de buena fe a 26 futbolistas, también convocó a Bremer (defensor de Juventus), Ederson (volante de Atalanta) y Pepe (delantero de Porto).