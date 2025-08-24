24 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Agustín Canapino se quedó con la final del TC en Buenos Aires

El piloto de Chevrolet le arrebató el triunfo a Elio Craparo en el relanzamiento de la carrera, a cuatro vueltas del final. De esta manera, se cerró la etapa regular para dar comienzo a la Copa de Oro.

Por
Agustín Canapino ganó por segunda vez y arranca con 16 unidades la definición de la Copa de Oro

Con su Chevrolete Camaro, Agustín Canapino se quedó con el primer puesto en lo que fue la final del Turismo Carretera en Buenos Aires, en una reñida disputa hasta el final con el joven piloto de Chacabuco, Elio Craparo, arrebatándole así su primera victoria en la categoría.

Con su vasta experiencia, el piloto de Arrecifes logró dar pelea durante toda la carrera y en la novena vuelta logró asegurarse la segunda posición por sobre Mariano Werner, pero a lo largo de las siguientes vueltas, la disputa por el sobrepaso se puso cada vez más atractiva.

Sin embargo, en la vuelta 21° el auto de seguridad tuvo una participación importante, tras un despiste de Gastón Ferrante (Toyota Camry): Capraro eligió relanzar por el lado izquierdo de la pista, algo que no dio frutos porque Canapino lo superó y se aseguró el triunfo.

Canapino sumó su segunda victoria en lo que va del 2025, ya que ya había festejado en Concepción del Uruguay, y arranca con 16 unidades la definición de la categoría en la Copa de Oro. Por su parte, Agrelo firmó el tercer puesto y aseguró el primer puesto de la etapa regular, cuyo final se celebró la décima fecha en el circuito porteño, que a partir de 2026 cambiará su trazado.

Quiénes son los 12 clasificados a la Copa de Oro

  1. Marcelo Agrelo (Toyota Camry)
  2. Agustín Canapino (Chevrolet Camaro)
  3. Juan Martín Trucco (Dodge Challenger)
  4. Mauricio Lambiris (Ford Mustang)
  5. Julián Santero (Ford Mustang)
  6. Germán Todino (Ford Mustang)
  7. Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro)
  8. Otto Fritzler (Toyota Camry)
  9. Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro)
  10. Christian Ledesma (Chevrolet Camaro)
  11. Mariano Werner (Ford Mustang)
  12. Jeremías Olmedo (Ford Mustang)

