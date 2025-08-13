Con innovación e inclusión, presentaron la fecha 10 del Turismo Carretera en el Gálvez

El Gobierno porteño y la Asociación Corredores de Turismo Carretera encabezaron una conferencia en Palermo. Showoff y TEActiva anunciaron la inauguración del primer palco sensorial móvil del mundo.

El Gobierno porteño y la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) presentaron en el Campo de Golf de Palermo la fecha 10 del campeonato 2025 del Turismo Carretera , que se llevará a cabo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez el 23 y 24 de agosto.

En la conferencia de prensa de presentación, Showoff y la Asociación Civil TEActiva , una organización dedicada a visibilizar el autismo, anunciaron la inauguración del primer palco sensorial móvil del mundo. El objetivo es integrar y sensibilizar al público en el fin de semana de carrera.

En la competencia, que definirá a los 12 pilotos clasificados a la Copa de Oro y los aspirantes a la Copa de Plata en TC Pista , los asistentes podrán disfrutar de shows en vivo, DJs, patio gastronómico, actividades para chicos y una exposición de autos históricos y de última generación. Las entradas se encuentran disponibles en allacess.com.ar, con precios desde $45 mil y hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta Visa del Banco Galicia.

En tanto, diferentes pilotos formaron parte de la presentación y firmaron autógrafos. "Es la previa de una de las dos carreras del año más importantes. Se definen muchas cosas, ya estamos clasificados , ahora hay que ganar Buenos Aires, que todos queremos ganar, ganar en el Gálvez en el circuito número 12, todos queremos tener al menos una victoria", expresó Julián Santero.

"Y necesitamos la victoria. Felicito a la ACTC, Showoff por esta iniciativa para visibilizar el tema del autismo. Es una carrera de mayor convocatoria del año, se disfruta mucho. Esperemos estar a la altura", agregó.

En tal sentido, Juan Cruz Benvenuti marcó: "Felicito a todos los que hacen posible que el TC esté en Buenos Aires, me enorgullece ser piloto de la ACTC, me pone muy feliz. Tuvimos un arranque de año complicado, venimos evolucionando, estamos en un proceso de en poco tiempo estar peleando bien arriba. Buenos Aires es especial, todos queremos ganar. Me vendría muy bien en lo anímico ganar en el Gálvez".

"Quiero felicitar a todos por lo que están haciendo, convocatoria, inclusión. Contento con lo deportivo, necesito los 15 puntos bonus de la etapa regular para entrar a la copa. Queda lo más difícil pero con buenas expectativas", señaló Gastón Lanza por su parte.

Por su parte, Nicanor Santilli Pazos manifestó: "Felicitaciones a todos por lo que están haciendo, me pone contento que se brinde esto de poder integrar a todas las personas. Estamos sin posibilidades de playoff pero estar en el Gálvez, tal vez la última vez como lo conocemos, pero es una motivación especial estar en Buenos Aires".

"Me sumo a las felicitaciones a los encargados de organizar esta nueva experiencia. En lo deportivo, es la fecha que esperamos todo el año y nada menos que en el 12 de Buenos Aires. Mucha adrenalina, además nos puede acompañar la familia, fanáticas y empresas que confían en nosotros", remarcó Juan José Ebarlín.

También el subsecretario de Deportes porteño y director del Autódromo, Joaquín Orlando, expresó: "Nos pone muy contento recibir al TC, es una categoría importante para ver, mucho movimiento, espero que tengamos un gran espectáculo y se pueda acercar toda la familia".

En este marco, el secretario general de la ACTC, Fernando Miori, remarcó: "Gracias a la Ciudad y a las empresas por acompañarnos, y a los pilotos los reales protagonistas, un clásico de Buenos Aires y más para tener una definición. Es un orgullo para la ACTC poder montar nuevamente este evento. A colmar el Gálvez para una fiesta inolvidable".

"Es un hecho histórico, para el automovilismo y el autismo. Hay mucha gente involucrada trabajando en este para que mejore la calidad de vida de nuestros seres queridos que tienen esta condición. Todo nace con el primer palco sensorial en el estadio de Instituto, después River e Independiente", expresó el presidente de TEActiva, Paulo Morales.

En tal sentido, agregó: "En el automovilismo, que es un deporte muy federal, se nos ocurrió crear un concepto muy novedoso, gracias a ShowOff que desarrolló un palco sensorial móvil que se podrá trasladar por todos lados. La primera prueba será en el Gálvez. Será una experiencia única, desde el ingreso al autódromo hasta el palco, es algo muy novedoso. Hay un mundo solo donde debemos convivir todos".

"Es un orgullo acompañar al TC, y que se apoyen estas iniciativas me llenan el corazón. Es notable la pasión que despierta el gran premio Shell. Estamos muy expectantes", afirmó por su parte el gerente de Marketing de Shell, Mariana Dalmasso.