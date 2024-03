Afirman que Real Madrid busca fichar a Alejandro Garnacho

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo antes de llegar a Real Madrid tuvo un paso formidable por el Manchester United deslumbrando a propios y ajenos con su capacidad goleadora, su potencia física y su innegable talento para dejar en ridículo a defensores rivales.

Si bien Garnacho, de tan solo 19 años, tiene contrato vigente con los Diablos Rojos hasta el 30 de junio de 2028 y su presente es inmejorable en el equipo, siendo titular y figura, desde Real Madrid se sienten confiados con su fichaje: es de público conocimiento que el joven delantero argentino tiene como ídolo al propio Cristiano y podría querer emular su historia.

Embed Esto es cine pic.twitter.com/b0y2N4lKT9 — Manchester United (@ManUtd_Es) March 17, 2024

Desde la parcialidad radicada en Manchester, se mostraron escépticos con la posible salida del jugador, sobre todo en lo que respecta a su partida en el próximo mercado de pases, pero no descartaron que en un futuro cercano pueda despedirse del club inglés.

El periodista británico Mark Goldbridge, de The United Stand, afirmó que "No será en junio, pero me preocupa qué pueda pasar dentro de un año. En relación a esta historia, creo que es basura porque Garnacho está muy feliz en Manchester y el United no piensa en venderlo. No creo que sea real que vayan a reunirse, pero creo que si realmente quieren a Garnacho, será para 2025".

"Si así lo quisieran sería un problema, porque son capaces de fichar a jugadores de 21 años y, si el jugador quiere irse y el dinero está bien, seamos honestos, no sabemos cuál es el futuro del club. ¿Qué vamos a hacer con Garnacho cuando alguien viene y ofrece 100 millones de libras? Porque si contratamos poco y vendemos mucho, no somos más que un Brighton glorificado", afirmó el periodista partidario.