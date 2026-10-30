Adiós Pack Fútbol: los 2 partidos liberados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

La acción del campeonato de primera división de la Liga Profesional de Fútbol retoma su curso este fin de semana con la disputa de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. La jornada, que se desarrollará entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre, ya cuenta con la grilla de encuentros, autoridades arbitrales y cronogramas fijados de manera oficial. Para los fanáticos, el cronograma semanal volverá a ofrecer el beneficio de dos partidos liberados a través de la señal del cable básica.
Siendo la anteúltima fecha antes de los playoffs, los puntos en juego resultan fundamentales. los clubes que finalicen entre las primeras ocho posiciones de cada grupo asegurarán su clasificación a los cruces de eliminación directa para pelear por el título. Dichas instancias decisivas se jugarán a enfrentamiento único en el estadio de la entidad con mejor promedio o ubicación previa, reservando la gran definición por el título para un escenario en sede neutral.
Con estos condimentos tácticos y una tabla de posiciones al rojo vivo en la antesala de la etapa final, los futboleros aguardan por el inicio del cronograma para sintonizar las transmisiones sin necesidad de abonar el servicio codificado. La doble entrega en pantalla abierta promete concitar una destacada audiencia entre los simpatizantes que siguen la definición del certamen.
Los 2 partidos liberados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026
El inicio de la decimoquinta jornada del certamen de primera división traerá consigo el primer duelo accesible en la grilla sin costo adicional. Este viernes 30 de octubre, a partir de las 19 horas, Huracán recibirá en su estadio a Tigre en un compromiso transmitido a través de la señal de ESPN. El Globo y el Matador de Victoria buscarán quedarse con tres unidades fundamentales.
Por su parte, el cierre de la fecha también contará con la pantalla liberada para los fanáticos que no disponen del abono codificado. El próximo lunes 2 de noviembre, desde las 21.15 horas, Atlético Tucumán medirá fuerzas ante Argentinos Juniors en el Jardín de la República, también con la cobertura en directo del canal ESPN. La contienda entre el Decano y el Bicho de La Paternal marcará el punto final del cronograma en una jornada que promete emociones fuertes.
De esta manera, los simpatizantes del fútbol argentino tendrán la posibilidad de seguir las alternativas de dos encuentros atractivos sin la obligación de contratar el abono mensual de deportes. Tanto en la apertura del viernes en Parque Patricios como en la clausura del lunes en territorio tucumano, la pantalla del cable básico ofrecerá noventa minutos de acción pura en la recta definitiva del torneo local. Un beneficio bien recibido por los espectadores en la antesala de los cruces de eliminación directa.
La fecha 15 completa del Torneo Clausura: día, horario y TV
Viernes 30 de octubre
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19 hs: Estudiantes (Río Cuarto) vs. Gimnasia (Zona B) – TNT Sports
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19 hs: Huracán vs. Tigre (Zona B) – ESPN / ESPN Premium
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21.15 hs: Sarmiento vs. Rosario Central (Zona B) – TNT Sports
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21.15 hs: Racing vs. Aldosivi (Zona B) – ESPN Premium
Sábado 31 de octubre
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17 hs: Deportivo Riestra vs. Talleres (Zona A) – ESPN Premium
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19.15 hs: Vélez vs. San Lorenzo (Zona A) – TNT Sports
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21.30 hs: Estudiantes vs. Instituto (Zona A) – ESPN Premium
Domingo 1° de noviembre
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15 hs: Boca vs. River (Interzonal) – TNT Sports / ESPN Premium
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18.30 hs: Newell’s vs. Unión (Zona A) – ESPN Premium
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18.30 hs: Belgrano vs. Barracas Central (Zona B) – TNT Sports
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20.45 hs: Lanús vs. Gimnasia (Mza.) (Zona A) – TNT Sports
Lunes 2 de noviembre
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19 hs: Defensa y Justicia vs. Independiente (Zona A) – TNT Sports
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19 hs: Platense vs. Central Córdoba (Zona A) – ESPN Premium
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21.15 hs: Atlético Tucumán vs. Argentinos (Zona B) – ESPN / ESPN Premium
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21.15 hs: Ind. Rivadavia Mza. vs. Banfield (Zona B) – TNT Sports