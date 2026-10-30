Adiós Pack Fútbol: los 2 partidos liberados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 Se confirmó la programación oficial de la jornada con dos compromisos a los que se puede acceder a través de la señal de cable básica. Por Agregar C5N en









La fecha 15 tendrá dos encuentros liberados.

La acción del campeonato de primera división de la Liga Profesional de Fútbol retoma su curso este fin de semana con la disputa de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. La jornada, que se desarrollará entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre, ya cuenta con la grilla de encuentros, autoridades arbitrales y cronogramas fijados de manera oficial. Para los fanáticos, el cronograma semanal volverá a ofrecer el beneficio de dos partidos liberados a través de la señal del cable básica.

Siendo la anteúltima fecha antes de los playoffs, los puntos en juego resultan fundamentales. los clubes que finalicen entre las primeras ocho posiciones de cada grupo asegurarán su clasificación a los cruces de eliminación directa para pelear por el título. Dichas instancias decisivas se jugarán a enfrentamiento único en el estadio de la entidad con mejor promedio o ubicación previa, reservando la gran definición por el título para un escenario en sede neutral.

Con estos condimentos tácticos y una tabla de posiciones al rojo vivo en la antesala de la etapa final, los futboleros aguardan por el inicio del cronograma para sintonizar las transmisiones sin necesidad de abonar el servicio codificado. La doble entrega en pantalla abierta promete concitar una destacada audiencia entre los simpatizantes que siguen la definición del certamen.

Los 2 partidos liberados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 El inicio de la decimoquinta jornada del certamen de primera división traerá consigo el primer duelo accesible en la grilla sin costo adicional. Este viernes 30 de octubre, a partir de las 19 horas, Huracán recibirá en su estadio a Tigre en un compromiso transmitido a través de la señal de ESPN. El Globo y el Matador de Victoria buscarán quedarse con tres unidades fundamentales.

Por su parte, el cierre de la fecha también contará con la pantalla liberada para los fanáticos que no disponen del abono codificado. El próximo lunes 2 de noviembre, desde las 21.15 horas, Atlético Tucumán medirá fuerzas ante Argentinos Juniors en el Jardín de la República, también con la cobertura en directo del canal ESPN. La contienda entre el Decano y el Bicho de La Paternal marcará el punto final del cronograma en una jornada que promete emociones fuertes.

De esta manera, los simpatizantes del fútbol argentino tendrán la posibilidad de seguir las alternativas de dos encuentros atractivos sin la obligación de contratar el abono mensual de deportes. Tanto en la apertura del viernes en Parque Patricios como en la clausura del lunes en territorio tucumano, la pantalla del cable básico ofrecerá noventa minutos de acción pura en la recta definitiva del torneo local. Un beneficio bien recibido por los espectadores en la antesala de los cruces de eliminación directa. La fecha 15 completa del Torneo Clausura: día, horario y TV Viernes 30 de octubre 19 hs: Estudiantes (Río Cuarto) vs. Gimnasia (Zona B) – TNT Sports

19 hs: Huracán vs. Tigre (Zona B) – ESPN / ESPN Premium

21.15 hs: Sarmiento vs. Rosario Central (Zona B) – TNT Sports

21.15 hs: Racing vs. Aldosivi (Zona B) – ESPN Premium Sábado 31 de octubre 17 hs: Deportivo Riestra vs. Talleres (Zona A) – ESPN Premium

19.15 hs: Vélez vs. San Lorenzo (Zona A) – TNT Sports

21.30 hs: Estudiantes vs. Instituto (Zona A) – ESPN Premium Domingo 1° de noviembre 15 hs: Boca vs. River (Interzonal) – TNT Sports / ESPN Premium

18.30 hs: Newell’s vs. Unión (Zona A) – ESPN Premium

18.30 hs: Belgrano vs. Barracas Central (Zona B) – TNT Sports

20.45 hs: Lanús vs. Gimnasia (Mza.) (Zona A) – TNT Sports Lunes 2 de noviembre 19 hs: Defensa y Justicia vs. Independiente (Zona A) – TNT Sports

19 hs: Platense vs. Central Córdoba (Zona A) – ESPN Premium

21.15 hs: Atlético Tucumán vs. Argentinos (Zona B) – ESPN / ESPN Premium

21.15 hs: Ind. Rivadavia Mza. vs. Banfield (Zona B) – TNT Sports