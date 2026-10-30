La reacción de La Reini tras la liberación de Hernán Bloquero: qué dijo La influencer contó cómo se enteró de la liberación por redes y otros detalles. Homero Pettinato dijo que lo tomó con calma y que no pretendía una condena de por vida. Agregar C5N en









La Justicia dispuso que Bloquero recuperara la libertad con una condición. Redes sociales

Sofía "La Reini" Gonet habló luego de la liberación de Hernán Bloquero, el hombre que la acosa desde hace años, y contó que se enteró por Instagram. La Justicia dispuso que Bloquero recuperara la libertad con la condición de continuar un tratamiento psicológico ambulatorio, a poco más de un mes de que Homero Pettinato recibiera una amenaza de muerte de su parte.

"Lo liberaron hace una semana, me parece. Estoy tranquila, tengo el botón antipánico, tengo custodia policial en toda mi cuadra", comenzó diciendo la influencer ante un notero de Desayuno Americano. Y agregó. "Espero que esté bajo tratamiento porque es una persona que tiene que estar medicada. Creo que no está en este plano, directamente. Yo me siento tranquila porque tengo mucha custodia encima".

Reveló además que la Justicia no la notificó de la liberación. "Yo me enteré por Instagram. Una chica me mandó fotos de que andaba en Junín. Me mandó que volvió a mandar historias, no mías, de Néstor en Bloque", relató. Cuando le comentaron que Homero no había aceptado el botón antipánico, expresó su preocupación por la seguridad de ambos. "Lo importante es que la Policía se encargue de mantenernos seguros a los dos. Creo que debería tener el botón antipánico".

Cerró con una reflexión sobre la salud mental. "Esto es un reflejo de la poca bola que se le da a la salud mental en este país. La alarma que me suena con esto es lo importante que es cuidar la psiquis de uno", dijo. Y deseó que todos estén protegidos. "Ojalá que todos estén bien, que a Homero no le pase nada, que la Policía le dé bola y tome las medidas necesarias, más sabiendo de que está libre, y que él (Hernán) reciba el tratamiento".

Qué dijo Homero Pettinato tras la liberación La resolución judicial se conoció cuando el propio Bloquero volvió a subir videos a las redes caminando por la calle. Antes, el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4 de Junín había dispuesto su traslado a un centro de salud mental por considerarlo inimputable, y luego la jueza María Fabiana Patiño dictaminó que estaba en condiciones de recibir tratamiento ambulatorio, lo que le devolvió la libertad de inmediato. La Policía de la Ciudad reactivó los protocolos de emergencia y restituyó el botón antipánico tanto a Gonet como a Pettinato.

Homero rompió el silencio en Lape Club Social y declaró: "Me lo tomé bien, me enteré por redes sociales. Todo el mundo escribiéndome 'va por vos'. No tengo miedo, la primera vez que lo denuncié fue para ver qué tan peligroso es. Creo que después, viendo el panorama, me parece que era una persona que no estaba midiendo sus consecuencias y que necesita tratamiento" Lejos de pedir un castigo sin límites, se mostró conforme con que reciba atención médica fuera del encierro y confió en las fuerzas de seguridad. "A mí, la Policía de la Ciudad, que siempre está atenta y me ayudó bastante, que está muy encima de mí y de Sofi, me notificaron que tiene salidas transitorias y que tiene un tratamiento. Para mí está bien, tampoco pretendía que por hacerme esto esté encerrado toda la vida", sostuvo.