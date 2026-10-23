Chau Pack Fútbol: los partidos liberados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 Los hinchas ya pueden agendar los encuentros que se emitirán sin la necesidad de pagar un paquete extra durante el fin de semana. Por Agregar C5N en









Comienza la fecha 14 y estos son los encuentros liberados.

La recta final del Torneo Clausura 2026 ingresa en su fase decisiva y los fanáticos se preparan para una jornada clave en la lucha por las distintas tablas. De cara a la fecha 14 del certamen, la grilla televisiva vuelve a presentar las opciones para que los espectadores sigan los partidos sin costo extra en la factura de televisión. De este modo, la programación del fin de semana ofrecerá la oportunidad de vivir en directo las acciones más destacadas del certamen local desde cualquier pantalla.

Como es habitual en cada fin de semana de la primera división, la programación oficial contempla dos duelos liberados de la grilla codificada, posibilitando que miles de usuarios accedan a las transmisiones mediante el servicio básico de cable. Esta alternativa permite sintonizar los encuentros sin la obligación de contratar el suscripción mensual del Pack Fútbol.

La apasionante definición del campeonato argentino suma un atractivo al alcance de todos los hogares. Con duelos trascendentales que pueden marcar el destino de varios planteles en la tabla de posiciones, los fanáticos contarán con la oportunidad de vibrar con la definición de la fecha con dos partidos muy importantes que serán transmitidos por ESPN.

Los 2 partidos liberados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 Los simpatizantes contarán con la oportunidad de ver dos cotejos correspondientes a la decimocuarta jornada del certamen sin la obligación de abonar la membresía codificada. Las transmisiones de los cruces entre Gimnasia y Esgrima La Plata frente a Sarmiento, sumado al choque de Unión contra Estudiantes de La Plata, se podrán sintonizar mediante la pantalla de ESPN en la grilla tradicional del servicio de cable.

El compromiso inicial del cronograma sin costo extra se llevará a cabo el viernes 23 de octubre a partir de las 18, momento en el que el Lobo enfrente en su estadio al conjunto de Junín. Esta contienda marcará el puntapié inicial de los enfrentamientos liberados durante el fin de semana, permitiendo el acceso directo a la emisión a todos los abonados del sistema básico.

La segunda cita de la fecha tendrá como escenario el estadio 15 de Abril, donde el conjunto santafesino recibirá la visita del Pincha el lunes 26 de octubre desde las 19. El equipo santafesino buscará hacerse fuerte ante su gente frente a la escuadra platense en un duelo clave para las aspiraciones de ambos en el torneo local. Días, horarios y TV: así se juega la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 Viernes 23 de octubre 18.00 - Gimnasia La Plata vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN

(Zona B) - 18.30 - Gimnasia (Mendoza) vs. Platense (Zona A) - TNT Sports

(Zona A) - 21.15 - Tigre vs. Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports Sábado 24 de octubre 14.45 - Banfield vs. Lanús (Interzonal) - TNT Sports

(Interzonal) - 17.00 - Talleres vs. Defensa y Justicia (Zona A) - ESPN Premium

(Zona A) - 19.15 - San Lorenzo vs. Newell's (Zona A) - TNT Sports

(Zona A) - 21.30 - Rosario Central vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium Domingo 25 de octubre 14.45 - Aldosivi vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium

(Zona B) - 17.00 - Independiente vs. Boca (Zona A) - ESPN Premium

(Zona A) - 19.15 - River vs. Racing (Zona B) - TNT Sports

(Zona B) - 21.30 - Central Córdoba vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium

(Zona A) - 21.30 - Barracas Central vs. Estudiantes Río Cuarto (Zona B) - TNT Sports Lunes 26 de octubre 19.00 - Unión vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN

(Zona A) - 21.15 - Instituto vs. Riestra (Zona B) - TNT Sports Martes 27 de octubre 19.00 - Argentinos vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - TNT Sports