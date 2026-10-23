23 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Chau Pack Fútbol: los partidos liberados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

Los hinchas ya pueden agendar los encuentros que se emitirán sin la necesidad de pagar un paquete extra durante el fin de semana.

Por
Comienza la fecha 14 y estos son los encuentros liberados.

Comienza la fecha 14 y estos son los encuentros liberados.

La recta final del Torneo Clausura 2026 ingresa en su fase decisiva y los fanáticos se preparan para una jornada clave en la lucha por las distintas tablas. De cara a la fecha 14 del certamen, la grilla televisiva vuelve a presentar las opciones para que los espectadores sigan los partidos sin costo extra en la factura de televisión. De este modo, la programación del fin de semana ofrecerá la oportunidad de vivir en directo las acciones más destacadas del certamen local desde cualquier pantalla.

Flamengo cayó por penales ante Estudiantes y quedó eliminado de la Copa Libertadores.
Te puede interesar:

Una estrella de Flamengo podría ser suspendida hasta dos años por un doping positivo

Como es habitual en cada fin de semana de la primera división, la programación oficial contempla dos duelos liberados de la grilla codificada, posibilitando que miles de usuarios accedan a las transmisiones mediante el servicio básico de cable. Esta alternativa permite sintonizar los encuentros sin la obligación de contratar el suscripción mensual del Pack Fútbol.

La apasionante definición del campeonato argentino suma un atractivo al alcance de todos los hogares. Con duelos trascendentales que pueden marcar el destino de varios planteles en la tabla de posiciones, los fanáticos contarán con la oportunidad de vibrar con la definición de la fecha con dos partidos muy importantes que serán transmitidos por ESPN.

Los 2 partidos liberados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

Los simpatizantes contarán con la oportunidad de ver dos cotejos correspondientes a la decimocuarta jornada del certamen sin la obligación de abonar la membresía codificada. Las transmisiones de los cruces entre Gimnasia y Esgrima La Plata frente a Sarmiento, sumado al choque de Unión contra Estudiantes de La Plata, se podrán sintonizar mediante la pantalla de ESPN en la grilla tradicional del servicio de cable.

El compromiso inicial del cronograma sin costo extra se llevará a cabo el viernes 23 de octubre a partir de las 18, momento en el que el Lobo enfrente en su estadio al conjunto de Junín. Esta contienda marcará el puntapié inicial de los enfrentamientos liberados durante el fin de semana, permitiendo el acceso directo a la emisión a todos los abonados del sistema básico.

La segunda cita de la fecha tendrá como escenario el estadio 15 de Abril, donde el conjunto santafesino recibirá la visita del Pincha el lunes 26 de octubre desde las 19. El equipo santafesino buscará hacerse fuerte ante su gente frente a la escuadra platense en un duelo clave para las aspiraciones de ambos en el torneo local.

Días, horarios y TV: así se juega la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

Viernes 23 de octubre

  • 18.00 - Gimnasia La Plata vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN
  • 18.30 - Gimnasia (Mendoza) vs. Platense (Zona A) - TNT Sports
  • 21.15 - Tigre vs. Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports

Sábado 24 de octubre

  • 14.45 - Banfield vs. Lanús (Interzonal) - TNT Sports
  • 17.00 - Talleres vs. Defensa y Justicia (Zona A) - ESPN Premium
  • 19.15 - San Lorenzo vs. Newell's (Zona A) - TNT Sports
  • 21.30 - Rosario Central vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium

Domingo 25 de octubre

  • 14.45 - Aldosivi vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium
  • 17.00 - Independiente vs. Boca (Zona A) - ESPN Premium
  • 19.15 - River vs. Racing (Zona B) - TNT Sports
  • 21.30 - Central Córdoba vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium
  • 21.30 - Barracas Central vs. Estudiantes Río Cuarto (Zona B) - TNT Sports

Lunes 26 de octubre

  • 19.00 - Unión vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN
  • 21.15 - Instituto vs. Riestra (Zona B) - TNT Sports

Martes 27 de octubre

  • 19.00 - Argentinos vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - TNT Sports

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estudiantes, Boca y River se ilusionan con jugar el Mundial de Clubes 2029.

Mundial de Clubes: tras el triunfo de Estudiantes, cómo quedaron los equipos argentinos en la tabla

El DT del Bayern Múnich fue hospitalizado.

Preocupación: el técnico de Bayern Munich se desplomó en plena práctica y fue hospitalizado

¿Cuándo juegan Estudiantes vs. Palmeiras?

Cuándo juega Estudiantes la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras

Gracias a las atajadas de Muslera, Estudiantes está en la final de la Copa Libertadores.

El León rugió en Brasil: Estudiantes eliminó a Flamengo y jugará la final de la Libertadores

La AFA resolvió la medida.

La AFA definió la vuelta de los partidos de Promoción en el Ascenso

Lionel Scaloni, cerca de seguir en la Selección argentina.

Scaloni se encamina a seguir al frente de la Selección: "Hay grandes posibilidades"

Rating Cero

Una versión explosiva sobre otra mujer involurada en la relación: de quién se trata

Vinculan a Emanuel Ortega con Josefina Lynch y una tercera mujer tras la separación de Julieta Prandi: "Trío"

El dolor de Marcela Coronel tras ver a su madre de 100 años siendo maltratada.

Marcela Coronel denunció que una cuidadora golpeó brutalmente a su mamá de 100 años

El músico también reclamó una indemnización por daños y perjuicios y el pago de las costas judiciales.

" Que se vaya": Stevie Wonder quiere desalojar a su exmujer para que abandone su propiedad

Dutil dijo que le sorprendió la separación de Ortega y Prandi.

Una amiga de Ana Paula Dutil confirmó la infidelidad de Emanuel Ortega a Julieta Prandi

El artista concluyó su mensaje apelando a la empatía del público y de los medios.

El descargo de Emanuel Ortega sobre su separación de Julieta Prandi: "Decisiones ajenas"

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
play

El audio prohibido de Facundo Moyano en el que admitió cómo fue al programa de Moria Casán: "Con una botella de whisky encima"

últimas noticias

Una versión explosiva sobre otra mujer involurada en la relación: de quién se trata

Vinculan a Emanuel Ortega con Josefina Lynch y una tercera mujer tras la separación de Julieta Prandi: "Trío"

Hace 15 minutos
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 24 de octubre

Hace 1 hora
El dolor de Marcela Coronel tras ver a su madre de 100 años siendo maltratada.

Marcela Coronel denunció que una cuidadora golpeó brutalmente a su mamá de 100 años

Hace 1 hora
Rescatan a una familia que vivía hacinada y desnutrida tras el atrincheramiento de un bioquímico.

Terror en Chubut: detuvieron a un hombre acusado de tener encerrados a su pareja y a sus tres hijos

Hace 1 hora
Flamengo cayó por penales ante Estudiantes y quedó eliminado de la Copa Libertadores.

Una estrella de Flamengo podría ser suspendida hasta dos años por un doping positivo

Hace 1 hora