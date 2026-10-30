Se define el último descenso a Primera: qué necesitan Aldosivi y Riestra para salvarse Tras confirmarse la pérdida de la categoría de Estudiantes de Río Cuarto, resta resolverse quién será el segundo equipo que bajará a la Primera Nacional. Por Agregar C5N en









El Tiburón y el Blanquinegro definen el último descenso.

Las últimas dos fechas del Torneo Clausura 2026 definirán el último descenso a la Primera Nacional. Tras confirmarse la pérdida de la categoría de Estudiantes de Río Cuarto, que fue el peor equipo de la temporada, hay dos conjuntos que luchan por quedarse en Primera División: Aldosivi de Mar del Plata y Deportivo Riestra.

El Tiburón está en una situación muy delicada: apenas ganó tres de 30 partidos. Suma 19 puntos en la tabla de posiciones del año y se encuentra a cuatro unidades del Blanquinegro del Bajo Flores, cuando quedan seis en juego.

A partir de las 21.15, el conjunto de La Feliz visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda. Para mantener la esperanza de quedarse en la máxima categoría, debe lograr una victoria o -al menos- un empate. Si pierde, descenderá a la Primera Nacional.

Si Aldosivi gana o empata contra la Academia, el segundo descenso puede resolverse el sábado, cuando Riestra enfrente a Talleres de Córdoba en el estadio Guillermo Laza. En caso que el equipo dirigido por Gustavo Benítez gane, el Tiburón perderá su lugar en la A, sino la situación se extenderá a la última fecha.

Cronograma de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 Viernes 30 de octubre 19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

19.00 Huracán – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-

21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-

21.15 Racing – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium- Sábado 31 de octubre 17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-

19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A) -ESPN Premium- Domingo 1° de noviembre 15.00 Boca – River (Interzonal) -TNT Sports /ESPN Premium-

18.30 Newell’s – Unión (Zona A) -ESPN Premium-

18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports- Lunes 2 de noviembre 19.00 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A) -TNT Sports-

19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B) -TNT Sports-