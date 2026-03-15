A qué hora juega Unión vs. Boca, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo El Xeneize está séptimo en la tabla de la Zona A, y si bien se posiciona dentro de los playoffs, una victoria no solo le devolverá la confianza, sino que también escalaría a la segunda ubicación, por detrás de Vélez, el líder. Por + Seguir en







Boca necesita seguir sumando para mantenerse dentro de los playoffs

Boca visitará este domingo a Unión de Santa Fe, por la undécima fecha del Torneo Apertura. Una parada que no será nada fácil, ya que se enfrentará al segundo de la Zona A. En caso de lograr una victoria, lo posicionaría en los primeros lugares, cerca del líder, Vélez.

El Xeneize llega a este encuentro con un empate 1 a 1 frente a San Lorenzo, que representó su cuarto empate consecutivo en La Bombonera y, hasta el momento, solo ganó uno de sus últimos seis partidos, por lo que se ubica en la séptima posición con 13 puntos. Si bien sumar de a tres lo podía ubicar segundo, una derrota podría dejar al equipo de La Ribera fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

En lo que respecta al primer equipo, Claudio Úbeda haría un cambio y apostaría al regreso de Alan Velasco, recuperado de una distensión grado dos del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

En cuanto al resto del 11, no se esperan demasiadas modificaciones, ya que el Sifón quedó conforme, aunque de haber cambios, sería en la última línea, donde Nicolás Figal ingresaría en el lugar de Lautaro Di Lollo, mientras que Juan Barinaga reemplazaría a Marcelo Weigandt.

En cuanto al Tatengue, que tuvo un gran comienzo en este Torneo Apertura, donde marcha segundo en la Zona A con 15 puntos, mantiene más vigentes que nunca sus posibilidades de pelear por la primera posición.