El proteccionista Sergio Moragues cuestionó la iniciativa de la diputada libertaria, que busca regular la actividad en lugar de prohibirla, y aseguró que los criaderos implican una explotación de los animales.

Protectores de animales repudian el proyecto de Karen Reinchardt para regular los criaderos de animales: "Son verdaderos campos de horror"

El proyecto de la diputada libertaria Karen Reichardt para regular los criaderos de animales generó un fuerte rechazo entre organizaciones proteccionistas. Sergio Moragues, referente del refugio El Campito, donde viven más de 400 animales, cuestionó la iniciativa y sostuvo que la actividad debería estar prohibida por considerar que implica prácticas crueles y explotación.

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“ El proyecto de Reichardt tiene muchas contradicciones. Habla de seres sintientes y al mismo tiempo quieren regular su explotación. Cuando hablamos de venta estamos hablando de una explotación de vientres ”, afirmó Moragues durante una entrevista con C5N .

En esa línea, el proteccionista describió las condiciones que, según denunció, atraviesan muchos animales utilizados para la reproducción y apuntó contra la propuesta de la legisladora. “ Hicimos un posteo mostrando una perra que salió de un criadero con múltiples cesáreas, completamente debilitada. Los criaderos son verdaderos campos del horror ”, sostuvo.

Moragues también cuestionó uno de los argumentos utilizados por Reichardt para defender su proyecto y remarcó que la crianza comercial de animales ya es una actividad legal en buena parte del país. “ La diputada dijo en un video que puede adquirir un perro de la manera que se le ocurra. Es verdad, en la mayoría de los distritos de nuestro país tener un criadero es legal ”, explicó.

Para el referente de El Campito, la solución no pasa por establecer nuevas regulaciones sino por avanzar hacia la prohibición de los criaderos. “ Es una actividad que debería ser prohibida ”, afirmó, y agregó que existe un amplio consenso para endurecer las penas contempladas en la legislación contra el maltrato animal.

“En ese contexto, la crianza de animales es una actividad cruel. Cada vez que entramos en un lugar de estos encontramos cesáreas, múltiples nacimientos, perros debilitados, perros viviendo en condiciones espantosas”, denunció.

El reclamo de los proteccionistas sobre los criaderos

Uno de los principales cuestionamientos de Moragues apuntó a la comparación entre los refugios y los establecimientos dedicados a la reproducción y venta de animales. “No es lo mismo rescatar a 200 perros que vender 200 perros. Son actividades diferentes y que merecían un trato diferente”, señaló.

El proteccionista también rechazó la idea de que los refugios no estén regulados en la provincia de Buenos Aires. “Es mentira que los refugios no están regulados. Es un desconocimiento por parte de la diputada que debería estar interiorizada en el tema. El decreto reglamentario de la ley antirrábica regula cómo tienen que ser. El alojamiento de animales en gran cantidad está regulado”, afirmó.

Además, sostuvo que los refugios son principalmente iniciativas privadas y cuestionó la denominación de algunos establecimientos estatales. “Los refugios son privados. Los que llaman refugios estatales no son más que perreras”, expresó.

Moragues explicó que las dificultades que atraviesan las organizaciones proteccionistas están vinculadas principalmente a la falta de recursos económicos. “En los refugios no tenemos problemas que nos controlen. En los refugios suelen haber falencias por falta de financiación. Hacemos todo a pulmón. Vivimos en un país muy complicado a nivel económico”, señaló.

El referente de El Campito también denunció las consecuencias que, a su entender, tiene la reproducción selectiva sobre algunas de las razas más demandadas, como los bulldog francés e inglés, los boxer y los ovejeros alemanes. Según explicó, existe “una manipulación genética tras otra” y problemas de endogamia.

Para graficar las consecuencias de la actividad, contó una experiencia personal: “Mi última perrita fue rescatada en un criadero de caniches que había vivido seis años en una jaula y le tenía terror a los espacios abiertos. Tardó un año en animarse a caminar en la calle”.

El proteccionista reveló además que la propia Reichardt se había comunicado con él para conocer su postura sobre la iniciativa. “Reichardt me consultó sobre su proyecto y yo le di mi opinión de que los criaderos tienen que estar prohibidos”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el rechazo de las organizaciones debería llevar a la diputada a revisar su propuesta. “Toda la actividad le está señalando que es inconveniente y que no nos gusta el proyecto. El lugar de insistir debería modificarlo”, sostuvo.

Tenso cruce en Reichardt y Matilda Blanco en LAM

El debate tuvo además un fuerte capítulo televisivo esta semana, cuando Reichardt protagonizó un tenso cruce con Matilda Blanco durante una emisión de LAM. La panelista cuestionó a la diputada por impulsar una regulación de los criaderos en lugar de avanzar directamente hacia su prohibición. La discusión subió de tono y Reichardt respondió con fuertes insultos antes de abandonar el programa, en medio de la polémica.

El episodio volvió a poner en el centro de la discusión la iniciativa de la legisladora libertaria y profundizó el enfrentamiento con los sectores proteccionistas, que sostienen que la reproducción y comercialización de animales no debe ser regulada sino directamente prohibida.