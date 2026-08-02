2 de agosto de 2026 Inicio
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Cuál es la fecha estimada para la llegada de Tesla a la Argentina y por qué será en etapas

La compañía prepara una estrategia de expansión gradual en el país, con una primera fase enfocada en crear las condiciones necesarias para su arribo al mercado argentino.

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Conocé toda la información sobre la llegada de Tesla al país.

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Bloomberg Línea
  • Tesla avanza con su desembarco en Argentina y prepara una llegada progresiva al mercado local.
  • La compañía comenzará con el desarrollo de infraestructura para facilitar el uso de sus vehículos eléctricos.
  • La venta de sus modelos en el país se proyecta para una segunda etapa.
  • Su llegada podría marcar un nuevo impulso para la movilidad eléctrica en Argentina.

Tesla avanza con su plan de desembarco en Argentina y prepara una llegada progresiva al mercado local. La compañía de vehículos eléctricos fundada por Elon Musk comenzará su estrategia con el desarrollo de infraestructura de carga, mientras que la venta oficial de sus modelos se proyecta para una segunda etapa que podría concretarse durante 2027.

El fabricante prepara su desembarco.
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El ingreso de Tesla al país ocurre en un contexto de cambios dentro de la industria automotriz argentina, con mayor presencia de vehículos importados y una oferta creciente de modelos electrificados. En ese escenario, distintas empresas internacionales buscan ampliar su participación en la región y acelerar sus planes de expansión.

La empreza fundada por Elon Musk ya inició el proceso de desembarco a nuestro país.

La empreza fundada por Elon Musk ya inició el proceso de desembarco a nuestro país.

Uno de los primeros pasos concretos se produjo el 1 de abril, cuando se oficializó la creación de Tesla Argentina S.R.L. mediante su publicación en el Boletín Oficial. La sociedad representa la instalación formal de la compañía en el país y forma parte de una estrategia regional que también contempla operaciones en Uruguay.

Como parte de este proceso, Tesla designó un responsable para sus operaciones en Argentina y Uruguay, además de proyectar la apertura de oficinas locales. Sin embargo, la primera etapa no estará enfocada en vender vehículos, sino en preparar las condiciones necesarias para su llegada.

Así será la llegada de Tesla a Argentina

El desembarco de Tesla no comenzará con la venta directa de sus autos, sino con una etapa previa destinada a preparar el terreno para su llegada. La compañía apunta a desarrollar una red de carga propia que permita acompañar el crecimiento de los vehículos eléctricos y ofrecer a los futuros usuarios una mayor autonomía para sus recorridos.

La instalación de supercargadores será uno de los puntos centrales de la estrategia, ya que este sistema permite reducir los tiempos de recarga y facilitar el uso cotidiano de los vehículos. En otros mercados, Tesla utilizó un esquema similar: primero creó la infraestructura necesaria y luego avanzó con la comercialización de sus modelos.

La primera parte del proceso constará en la instalación de supercargadores.

La primera parte del proceso constará en la instalación de supercargadores.

Si el cronograma previsto por el sector automotor se mantiene, los primeros vehículos de la marca podrían llegar oficialmente a la Argentina durante 2027. La aparición de Tesla se daría en un momento de mayor competencia dentro del mercado local, con fabricantes internacionales que buscan posicionarse en el segmento de la movilidad eléctrica, como la compañía china BYD.

Aunque los autos eléctricos e híbridos todavía tienen una participación menor dentro del mercado argentino, el segmento mantiene una evolución positiva y suma nuevas propuestas año tras año. El desarrollo de más puntos de carga será clave para sostener ese crecimiento, y la llegada de una marca como Tesla podría acelerar la transición hacia nuevas formas de movilidad en el país.

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